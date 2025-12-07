22
بيروت
19
طرابلس
20
صور
19
جبيل
20
صيدا
22
جونية
17
النبطية
12
زحلة
15
بعلبك
6
بشري
14
بيت الدين
17
كفردبيان
فنون ومشاهير
بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟
Lebanon 24
07-12-2025
|
00:59
أعلن الملحن والمطرب المصري
سامر أبو طالب
عقد قرانه رسميًا على هبة زكريا، وهي من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور الأهل والمقرّبين وسط أجواء مفعمة بالفرح.
ونشر
أبو طالب
مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق قائلاً: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. دعواتكم لنا بالخير والبركة والسعادة".
ويأتي زواج أبو طالب بعد نحو ثمانية أشهر على انفصاله عن الفنانة
رنا سماحة
، إذ أعلن آنذاك خبر الطلاق عبر منشور على "
فيسبوك
" قال فيه: "قدر الله وما شاء فعل.. إرادة الله فوق إرادتنا.. الحمد لله على كل حال".
