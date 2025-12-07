بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟

Advertisement

أعلن الملحن والمطرب المصري عقد قرانه رسميًا على هبة زكريا، وهي من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور الأهل والمقرّبين وسط أجواء مفعمة بالفرح.ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق قائلاً: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. دعواتكم لنا بالخير والبركة والسعادة".ويأتي زواج أبو طالب بعد نحو ثمانية أشهر على انفصاله عن الفنانة ، إذ أعلن آنذاك خبر الطلاق عبر منشور على " " قال فيه: "قدر الله وما شاء فعل.. إرادة الله فوق إرادتنا.. الحمد لله على كل حال".