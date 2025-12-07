20
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
Lebanon 24
07-12-2025
|
04:32
يستعد الجمهور لمتابعة مسلسل "مش مهم الاسم" الذي ينطلق اليوم على منصة "شاهد"، ويجمع في بطولته النجوم
معتصم
النهار وأندريا طايع، مع نخبة من ممثلي الدراما
السورية
واللبنانية. ينتمي العمل إلى نوعي الدراما الاجتماعية والرومانسية، ويروي
قصة حب
تنشأ بين شاب ثري وفتاة بسيطة من بيئتين مختلفتين، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية والكشف عن أسرار الشخصيات وتعقيدات العلاقات، لتصبح كل حلقة مليئة بالتشويق والمفاجآت.
نشرت منصة "شاهد" البوسترات الفردية لشخصيات المسلسل على إنستغرام، ما زاد
حماس
المتابعين وترقبهم لمتابعة الأحداث ومعرفة الصراعات بين الأبطال.
المسلسل مؤلف من 15 حلقة، من إنتاج شركة الصبّاح، إخراج ليال ميلاد راجحة، وكتابة كلوديا مرشليان بالتعاون مع ورشة الصبّاح، مع التركيز على تطوير الشخصيات والصراعات الداخلية، ليقدم تجربة درامية متكاملة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
Lebanon 24
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
08:14 | 2025-12-07
07/12/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروجه من المطار... هذا ما حصل مع هشام حداد فور عودته من دبي إلى لبنان
Lebanon 24
بعد خروجه من المطار... هذا ما حصل مع هشام حداد فور عودته من دبي إلى لبنان
06:57 | 2025-12-07
07/12/2025 06:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟
Lebanon 24
لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟
05:30 | 2025-12-07
07/12/2025 05:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بشير ياغي: "أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة"
Lebanon 24
بشير ياغي: "أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة"
05:30 | 2025-12-07
07/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
02:16 | 2025-12-07
07/12/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
