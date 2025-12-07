قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟

Advertisement

يستعد الجمهور لمتابعة مسلسل "مش مهم الاسم" الذي ينطلق اليوم على منصة "شاهد"، ويجمع في بطولته النجوم النهار وأندريا طايع، مع نخبة من ممثلي الدراما واللبنانية. ينتمي العمل إلى نوعي الدراما الاجتماعية والرومانسية، ويروي تنشأ بين شاب ثري وفتاة بسيطة من بيئتين مختلفتين، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية والكشف عن أسرار الشخصيات وتعقيدات العلاقات، لتصبح كل حلقة مليئة بالتشويق والمفاجآت.نشرت منصة "شاهد" البوسترات الفردية لشخصيات المسلسل على إنستغرام، ما زاد المتابعين وترقبهم لمتابعة الأحداث ومعرفة الصراعات بين الأبطال.المسلسل مؤلف من 15 حلقة، من إنتاج شركة الصبّاح، إخراج ليال ميلاد راجحة، وكتابة كلوديا مرشليان بالتعاون مع ورشة الصبّاح، مع التركيز على تطوير الشخصيات والصراعات الداخلية، ليقدم تجربة درامية متكاملة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.