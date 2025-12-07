Advertisement

فنون ومشاهير

قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1451867-639007043628165445.jpg
Doc-P-1451867-639007043628165445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد الجمهور لمتابعة مسلسل "مش مهم الاسم" الذي ينطلق اليوم على منصة "شاهد"، ويجمع في بطولته النجوم معتصم النهار وأندريا طايع، مع نخبة من ممثلي الدراما السورية واللبنانية. ينتمي العمل إلى نوعي الدراما الاجتماعية والرومانسية، ويروي قصة حب تنشأ بين شاب ثري وفتاة بسيطة من بيئتين مختلفتين، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية والكشف عن أسرار الشخصيات وتعقيدات العلاقات، لتصبح كل حلقة مليئة بالتشويق والمفاجآت.
Advertisement

نشرت منصة "شاهد" البوسترات الفردية لشخصيات المسلسل على إنستغرام، ما زاد حماس المتابعين وترقبهم لمتابعة الأحداث ومعرفة الصراعات بين الأبطال.

المسلسل مؤلف من 15 حلقة، من إنتاج شركة الصبّاح، إخراج ليال ميلاد راجحة، وكتابة كلوديا مرشليان بالتعاون مع ورشة الصبّاح، مع التركيز على تطوير الشخصيات والصراعات الداخلية، ليقدم تجربة درامية متكاملة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.
مواضيع ذات صلة
نجمة شهيرة تعيش قصة حب جديدة!
lebanon 24
07/12/2025 17:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تعرّض الممثل معتصم النهار للإصابة في وجهه
lebanon 24
07/12/2025 17:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
lebanon 24
07/12/2025 17:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل الجيم.. معتصم النهار يشارك لحظات عائلية مع ابنته
lebanon 24
07/12/2025 17:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

الكشف عن

السورية

الرومان

التركي

قصة حب

لبنان

معتصم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:14 | 2025-12-07
06:57 | 2025-12-07
05:30 | 2025-12-07
05:30 | 2025-12-07
02:16 | 2025-12-07
00:59 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24