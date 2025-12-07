ارقام صخمة.. مَن هم النجوم العالميون الأعلى أجرا هذا العام؟

Advertisement

تربع نجوم هوليوود على عرش القوائم العالمية لأعلى الأجور في 2025، تبعهم نجوم بوليوود بفارق واضح. أيضا كانت هناك هيمنة واضحة للنجوم الرجال على النساء، إذ جاءت المراكز العشرة الأولى خالية من النجمات العالميات باستثناء واحدة فقط.قائمة النجوم العالميين الأعلى أجرا في 2025تتضمن قائمة النجوم العالميين الأعلى أجرا في 2025، التي تقتصر على إجمالي الأرباح طوال عام كامل وليست ، استنادا لتقارير فوربس وZEE5 وForbes India، ما يلي:دواين جونسونيعود "ذا روك" ليستعيد صدارة القائمة من جديد، بعدما حقق 88 مليون دولار صافيًا (و103 ملايين دولار إجماليًا)، بفضل صفقة أمازون لـ"Red One" وإنتاج "Moana 2".رايان رينولدزنجح رينولدز، بشخصيته الفريدة التي تجمع بين التمثيل والإنتاج والكتابة والتسويق، في الحلول ثانيا بنحو 85 مليون دولار صافيًا (مع 100 مليون دولار إجماليًا)، بفضل "Deadpool & Wolverine" وصفقات إنتاج أخرى.كيفن هارتفي القائمة، شغل هارت المركز الثالث بمبلغ 81 مليون دولار، إذ يدير النجم اللامع قطاعًا متنوعًا من الترفيه، من جولات ستاند أب، وعروض خاصة، وأفلام، وبودكاست، لينضم لنادي الملايين باقتدار.جيري ساينفيلدحقق ساينفيلد أكثر من 60 مليون دولار بفضل التوزيع الفني المشترك الذي يعد الأكثر موثوقية في عالم الترفيه، بالإضافة إلى الجولات الكوميدية المباشرة التي أجراها وفيلم طرح على نتفليكس، ليضعه كل هذا في مكانة مميزة بين الممثلين الأعلى أجرًا في العالم.ذات صلةهيو جاكمانأسهمت عودة جاكمان إلى الإثارة والفكاهة في فيلم "Deadpool & Wolverine" بوضعه بمنتصف القائمة بإجمالي 50 مليون دولار لهذا العام.ألو أرجونأسهمت أرباح فيلم النجم الهندي أرجون الأخير "Pushpa 2" في وضعه سادسا بالقائمة هذا العام، بإجمالي 300 كرور روبية أي 36 مليون دولار .براد بيتحل النجم براد بيت سابعا بالقائمة بفضل فيلمه الناجح "F1"، إضافة إلى قوة إنتاج شركته Plan B× ليصبح إجمالي دخله هذا العام 32 مليون دولار.ونيكول كيدمانتقاسم النجم جورج كلوني المركز الثامن مع النجمة الوحيدة بالقائمة نيكول كيدمان بإجمالي 31 مليون دولار لكل منهما، بفضل أعمالهما الجديدة هذا العام والتي عرضت بالمهرجانات الدولية وفي دور وعبر المنصات الرقمية.