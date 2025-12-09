لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ

كشف الفنان المصري ، أنّه زار الفنان ، وأكّد أنّ الأخير يتحسّن.

وقال سعد: "الحمد لله أفضل كثيراً".



وأوضح أنّ حسني "لا يبرح سريره، وهو ما لا يفضله نظراً لاعتياده على النشاط الدائم، إلا أنه يتماثل للشفاء".



وأشار سعد إلى أن تامر كان يتابع حالته باستمرار بعد حادث السير الذي تعرض له قبل أيام، رغم انشغاله بأزمته الصحية وعمليته الجراحية.

وأضاف: "تامر يعيش بالناس ويحبهم، ويستمد منهم دائماً". (العربية)