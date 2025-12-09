19
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
09-12-2025
|
09:44
photos
كشف الفنان المصري
أحمد سعد
، أنّه زار الفنان
تامر حسني
، وأكّد أنّ الأخير يتحسّن.
وقال سعد: "الحمد لله أفضل كثيراً".
وأوضح أنّ حسني "لا يبرح سريره، وهو ما لا يفضله نظراً لاعتياده على النشاط الدائم، إلا أنه يتماثل للشفاء".
وأشار سعد إلى أن تامر كان يتابع حالته باستمرار بعد حادث السير الذي تعرض له قبل أيام، رغم انشغاله بأزمته الصحية وعمليته الجراحية.
وأضاف: "تامر يعيش بالناس ويحبهم، ويستمد منهم
الطاقة الإيجابية
دائماً". (العربية)
