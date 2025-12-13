تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

انتشار صورة لممثلة قديرة على فراش المرض.. ونقيب الممثلين يكشف حالتها الصحية (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2025 | 03:28
تسببت صور للفنانة المصرية عبلة كامل وهي ترقد على فراش المرض بأحد المستشفيات بقلق كبير على صحتها، خاصة بعد القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاج كبار السن من الفنانين على نفقة الدولة وعلى رأسهم كامل التي تمر بأزمة صحية. 
 
 
 
 
 
وفور انتشار الصور كشف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم صحتها واتضح أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتفاعل عدد من النجوم مع الصور ووجّهوا رسائل طمأنة للجمهور على صحة عبلة كامل، حيث كتبت الفنانة ريهام عبد الغفور، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" معلقة على الصور بقولها: "ربنا يخليها ويديها الصحة ويبارك في عمرها".

من ناحيته، أنهى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجدل المتصاعد حول الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، موضحًا أنها تتمتع بصحة طيبة ومستقرة، ولا تعاني من أي متاعب كما تردد.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة اخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ONE، أن قرار اعتزال كامل لم يكن نتيجة ظرف أو أزمة صحية، بل هو اختيار شخصي خالص اتخذته بهدوء ورضا. 
 
 
 
 
