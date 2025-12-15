تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
"ما هتعدي"... هكذا رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامه بالتعدي على منزلها!
Lebanon 24
15-12-2025
|
13:05
نفى
محمد عبدالوهاب
، شقيق المطربة
شيرين عبدالوهاب
، الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي على منزلها وكسر زجاجه.
ونشر رسالة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه في
فيسبوك
قائلاً: "أقسم بالله أنا لسه صاحي حالا.. ده كدب وافترى بس ورحمة أبويا الحكومة اللي جت البيت دي ورعب أمك وأختك، ورحمة أبويا في قبره ما هتعدي".
وكتب في منشور غامض على صفحته "صدقيني الشغل بتاعك ده مش هيطفي نارك، كل ده عشان خسرتي القضية، البلد فيها قانون فوق راسك".
