بعد فضيحة المخدرات.. إقالة إعلامية بارزة من منصبها!

أثارت إقالة الإعلامية الشهيرة إيلا روميسا جيبيجي من قناة "خبر ترك" جدلًا واسعًا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولًا على خلال الساعات الأخيرة.





وأوضحت تقارير محلية أن جيبيجي كانت من بين الأسماء المشمولة بتحقيقات واسعة تتعلق بفضيحة تعاطي وتوريد المخدرات التي ضربت الوسط الفني والإعلامي في مؤخرًا.

كما أضافت التقارير أن هناك اتهامات إضافية بوجود علاقات غير مشروعة للحصول على مكاسب مهنية ومادية، ما أدى إلى إنهاء عقود عدد من العاملين في القناة، بما في ذلك جيبيجي التي تم توقيفها لفترة قصيرة قبل الإفراج عنها لاحقًا.





وخلال التحقيقات، فحصت السلطات هاتف جيبيجي وعُثر على مقطع فيديو يظهر تعاطي مادة مخدرة، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية.





كما كشفت التحقيقات عن مراسلات بينها وبين الممثل الكوميدي الشهير جان يلماز، الذي علق على المقطع المرسل إليه قائلاً: "تركت هذه الأمور في عام 1998".





وجرى توقيف الإعلامي محمد عاكف أرصوي، مؤخرًا بعد أن تبين تورطه مع عدد من المشتبه بهم في توفير أماكن داخل منازلهم لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تزويد نساء بمواد مخدرة وإقامة علاقات غير مشروعة بين الأطراف بعد التعاطي.





وأكدت التحقيقات أن "هذه الحفلات استُغلت لتحقيق مكاسب مهنية ومادية، وهو ما دفع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى أقوال المتهمين".





من جانبه، فجر المحامي أمين أوزكورت مفاجأة، حيثُ تبين أن "محمد عاكف أسس شركة للاتجار في المواد المخدرة، التي كانت تُمرَّر إلى الوسط الإعلامي تحت غطاء شركة إعلامية، لإبعاد الشبهات الجنائية عنه". (روسيا اليوم)