محمد فراج يبدأ تصوير مسلسل "أب… ولكن"

بدأ النجم تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل أب ولكن، والمقرر عرضه حصريًا على شاشات الشركة خلال الفترة المقبلة، في عمل يُتوقع أن يحقق صدى واسعًا لما يحمله من طابع إنساني واجتماعي مختلف، وتشارك في البطولة النسائية الفنانة هاجر أحمد ، وعدد كبير من الفنانين.



ويقدم محمد فراج من خلال المسلسل شخصية درامية مركبة، تفتح ملفات إنسانية حساسة تتعلق بمفهوم الأبوة والعلاقات الأسرية من منظور جديد، في إطار درامي مشوق يمزج بين العمق النفسي والتطورات الدرامية المتسارعة.



المسلسل يضم نخبة مميزة من النجوم، ويشارك في صناعته فريق عمل قوي من إخراج ، حيث يجري التصوير حاليًا في عدد من المواقع داخل وخارجها.



ويأتي "أب… ولكن" ليواصل محمد فراج من خلاله حضوره القوي والمختلف في الدراما التلفزيونية، بعد النجاحات اللافتة التي حققها في أعماله الأخيرة، مؤكّدًا اختياراته الفنية الدقيقة وسعيه الدائم لتقديم محتوى يحترم عقل ووجدان المشاهد. (اليوم السابع)

