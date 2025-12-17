تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
3
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
2
o
بشري
7
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
قبيل وفاتها.. ماذا دار بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم في المكالمة الأخيرة؟
Lebanon 24
17-12-2025
|
16:02
كشفت أسرة الفنان المصري الراحل
عبد الحليم حافظ
عن تفاصيل مكالمة هامة جمعته مع الفنانة
أم كلثوم
قبل وفاتها بأسبوع واحد.
وقالت العائلة في منشور على "
فيسبوك
" إن المكالمة كانت "حزينة وطويلة"، حيث حرص
عبد الحليم
وأخته على الاطمئنان على صحة أم كلثوم ودعمها بعد تدهور حالتها بسبب مرض القلب. وتحولت المكالمة إلى فضفضة وكلمات صادقة مليئة بالمشاعر، تضمنت أسرارًا عن الأيام الأخيرة في حياة
كوكب الشرق
، ما أثار شعور عبد الحليم بالحزن الشديد.
وأضافت العائلة أن عبد الحليم أوصى بعد ذلك بأن يظل بيته مفتوحًا لعائلته وأصدقائه بعد وفاته، وأن تبقى العائلة مترابطة ومتحابة مهما كانت الظروف.
يذكر أن أم كلثوم توفيت عام 1975، فيما رحل عبد
الحليم حافظ
عام 1977، تاركين إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الموسيقى العربية. (ارم نيوز)
