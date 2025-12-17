قبيل وفاتها.. ماذا دار بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم في المكالمة الأخيرة؟

كشفت أسرة الفنان المصري الراحل عن تفاصيل مكالمة هامة جمعته مع الفنانة قبل وفاتها بأسبوع واحد.



وقالت العائلة في منشور على " " إن المكالمة كانت "حزينة وطويلة"، حيث حرص وأخته على الاطمئنان على صحة أم كلثوم ودعمها بعد تدهور حالتها بسبب مرض القلب. وتحولت المكالمة إلى فضفضة وكلمات صادقة مليئة بالمشاعر، تضمنت أسرارًا عن الأيام الأخيرة في حياة ، ما أثار شعور عبد الحليم بالحزن الشديد.



وأضافت العائلة أن عبد الحليم أوصى بعد ذلك بأن يظل بيته مفتوحًا لعائلته وأصدقائه بعد وفاته، وأن تبقى العائلة مترابطة ومتحابة مهما كانت الظروف.



يذكر أن أم كلثوم توفيت عام 1975، فيما رحل عبد عام 1977، تاركين إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الموسيقى العربية. (ارم نيوز)

