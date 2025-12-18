تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تحسّن صحة جليلة محمود.. وعودة مرتقبة إلى المنزل
Lebanon 24
18-12-2025
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف نجل الفنانة
جليلة محمود
عن تحسّن كبير في الحالة الصحية لوالدته بعد الأزمة التي استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى في
القاهرة
خلال الأيام الماضية.
وقال في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن والدته نُقلت إلى "غرفة عادية" بعد استقرار حالتها، مشيراً إلى أن الأطباء أبلغوه بإمكانية خروجها من المستشفى "غداً أو بعده" لاستكمال العلاج
في المنزل
.
وكان نجلها قد أوضح في وقت سابق أن نسبة الأكسجين اقتربت من المعدلات الطبيعية، وأن الالتهاب الرئوي انخفض بشكل ملحوظ، مؤكداً أن حالتها تشهد تحسناً مستمراً، مع توجيه الشكر للجمهور على دعواتهم لها بالشفاء.
يُذكر أن
جليلة
محمود كانت قد دخلت العناية المركزة عقب تعرضها لأزمة صحية، فيما دعا مقربون من الأسرة محبيها إلى مواصلة الدعاء لها حتى تتجاوز هذه المرحلة.
