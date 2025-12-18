تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تحسّن صحة جليلة محمود.. وعودة مرتقبة إلى المنزل

Lebanon 24
18-12-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1457072-639016772752750374.png
Doc-P-1457072-639016772752750374.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف نجل الفنانة جليلة محمود عن تحسّن كبير في الحالة الصحية لوالدته بعد الأزمة التي استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة خلال الأيام الماضية.

وقال في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن والدته نُقلت إلى "غرفة عادية" بعد استقرار حالتها، مشيراً إلى أن الأطباء أبلغوه بإمكانية خروجها من المستشفى "غداً أو بعده" لاستكمال العلاج في المنزل.

وكان نجلها قد أوضح في وقت سابق أن نسبة الأكسجين اقتربت من المعدلات الطبيعية، وأن الالتهاب الرئوي انخفض بشكل ملحوظ، مؤكداً أن حالتها تشهد تحسناً مستمراً، مع توجيه الشكر للجمهور على دعواتهم لها بالشفاء.

يُذكر أن جليلة محمود كانت قد دخلت العناية المركزة عقب تعرضها لأزمة صحية، فيما دعا مقربون من الأسرة محبيها إلى مواصلة الدعاء لها حتى تتجاوز هذه المرحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار من المطار: تحسّن في الخدمات وتشديد على ضبط الحدود ومنع التهريب
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حمدوك يحذّر من عودة السودان إلى "الإرث المظلم" ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": تم ازالة الشاحنة محلة مكسة باتجاه المريجات والسير الى تحسن تدريجي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24

جليلة محمود

في المنزل

محمود كا

القاهرة

محمود ع

العلا

حمود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
12:48 | 2025-12-18
Lebanon24
11:37 | 2025-12-18
Lebanon24
11:12 | 2025-12-18
Lebanon24
09:49 | 2025-12-18
Lebanon24
08:01 | 2025-12-18
Lebanon24
04:55 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24