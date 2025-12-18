تحسّن صحة جليلة محمود.. وعودة مرتقبة إلى المنزل

كشف نجل الفنانة عن تحسّن كبير في الحالة الصحية لوالدته بعد الأزمة التي استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى في خلال الأيام الماضية.



وقال في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن والدته نُقلت إلى "غرفة عادية" بعد استقرار حالتها، مشيراً إلى أن الأطباء أبلغوه بإمكانية خروجها من المستشفى "غداً أو بعده" لاستكمال العلاج .



وكان نجلها قد أوضح في وقت سابق أن نسبة الأكسجين اقتربت من المعدلات الطبيعية، وأن الالتهاب الرئوي انخفض بشكل ملحوظ، مؤكداً أن حالتها تشهد تحسناً مستمراً، مع توجيه الشكر للجمهور على دعواتهم لها بالشفاء.



يُذكر أن محمود كانت قد دخلت العناية المركزة عقب تعرضها لأزمة صحية، فيما دعا مقربون من الأسرة محبيها إلى مواصلة الدعاء لها حتى تتجاوز هذه المرحلة.

