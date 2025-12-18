أُصيب بنوع نادر من مرض السرطان... وفاة ممثل أميركيّ شهير (صورة)

توفي الممثل الأميركي غيل جيرارد، الذي اشتهر بدوره كبطل الخيال العلمي في "Buck Rogers in the 25th Century"، عن عمر ناهز 82 عاماً، إثر معركته مع نوع نادر وخبيث من السرطان.



وأعلنت زوجته جانيت جيرارد خبر الوفاة عبر صفحتها على ، وقالت: "في وقت مبكر من ، خسر غيل ، معركته مع السرطان. تمسكوا بمن تحبون وأحبوهم بكل جوارحكم. لقد كانت حياتي رحلة رائعة. الفرص التي أتيحت لي، والأشخاص الذين التقيت بهم، والحب الذي منحته وتلقيته، جعلت سنواتي الـ82 مُرضية للغاية… لا تُضيّع وقتك في أي شيء لا يثير حماستك أو يجلب لك الحب. إلى اللقاء في مكان ما في هذا ". (ارم نيوز)

