تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

أُصيب بنوع نادر من مرض السرطان... وفاة ممثل أميركيّ شهير (صورة)

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1457079-639016785696570316.jpg
Doc-P-1457079-639016785696570316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الممثل الأميركي غيل جيرارد، الذي اشتهر بدوره كبطل الخيال العلمي في "Buck Rogers in the 25th Century"، عن عمر ناهز 82 عاماً، إثر معركته مع نوع نادر وخبيث من السرطان.

وأعلنت زوجته جانيت جيرارد خبر الوفاة عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت: "في وقت مبكر من صباح اليوم، خسر غيل توأم روحي، معركته مع السرطان. تمسكوا بمن تحبون وأحبوهم بكل جوارحكم. لقد كانت حياتي رحلة رائعة. الفرص التي أتيحت لي، والأشخاص الذين التقيت بهم، والحب الذي منحته وتلقيته، جعلت سنواتي الـ82 مُرضية للغاية… لا تُضيّع وقتك في أي شيء لا يثير حماستك أو يجلب لك الحب. إلى اللقاء في مكان ما في هذا الكون". (ارم نيوز)
 
 
نجم الخيال العلمي.. رحيل غيل جيرارد عن 82 عاما
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

توأم روحي

ارم نيوز

فيسبوك

العلم

الكون

حماس

بوهم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2025-12-18
Lebanon24
15:30 | 2025-12-18
Lebanon24
14:37 | 2025-12-18
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18
Lebanon24
12:48 | 2025-12-18
Lebanon24
11:37 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24