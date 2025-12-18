سقط أرضاً وطلب المساعدة... شاهدوا ما حصل مع فنان شاب خلال غنائه على المسرح

Shocking moment in Peru 🇵🇪: Rock singer Carlos "Mono" Suárez narrowly escaped disaster during a live gig in Lima when a faulty microphone electrocuted him mid introduction. He was paralyzed for seconds, collapsed with burns on his neck. pic.twitter.com/9lwBkWpSA0
— 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) December 17, 2025
Shocking moment in Peru 🇵🇪: Rock singer Carlos "Mono" Suárez narrowly escaped disaster during a live gig in Lima when a faulty microphone electrocuted him mid introduction. He was paralyzed for seconds, collapsed with burns on his neck. pic.twitter.com/9lwBkWpSA0