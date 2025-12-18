تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
يارا السكري: هذه حقيقة إرتباطي بأحمد العوضي
Lebanon 24
18-12-2025
|
16:28
حسمت الفنانة
المصرية
يارا السكري
الجدل بشأن إرتباطها بالفنان
أحمد العوضي
، الذي تُشاركه بطولة مسلسله الدرامي الجديد "علي كلاي"، وقالت في تصريحات إعلامية إنّ "ما تمّ تداوله لا أساس له من الصحة".
وأوضحت أنّ هذه الشائعات موجودة طوال الوقت، وأنها لم تزعجها، وأشارت إلى أنّ "الجمهور أصبح قادرًا على التمييز بين الحقيقة والأقاويل". (ارم نيوز)
