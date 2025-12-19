بقضايا تعاطي ومنشطات.. حملة أمنية واسعة تطال نجوماً ومشاهير أتراك

نفذت السلطات أمس الخميس حملة أمنية غير مسبوقة في إسطنبول استهدفت عدداً من المشاهير والشخصيات العامة، وذلك في إطار تحقيق موسّع يتعلق بقضايا تعاطي المخدرات والمنشطات.وبحسب وسائل إعلام محلية، نفذت فرق الدرك عمليات متزامنة في مواقع مختلفة شملت مناطق ساريير، وأيوب، وشيشلي، وأوسكودار، وباكيركوي، وإسنيورت، حيث جرى تفتيش منازل عدد من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والإعلامي ومواقع التواصل.وأسفرت الحملة عن توقيف الممثلة إيريم ساك، ونجمة السوشال ميديا دانلا بيليتش، والمغنية ألينا تيلكي، إضافة إلى مؤمنة سنا يلدز، وذلك بعد العثور في منزل الأخيرة على كمية من مادة الماريغوانا تُقدّر بخمسة غرامات، إلى جانب أداة تُستخدم لطحن المخدرات.ولم تتمكن القوى الأمنية من العثور على عدد من المشاهير الآخرين في عناوينهم المسجلة، من بينهم الممثلة ميليسا دونغيل، والمغني يوسف غوناي، وكاتب عمود صحيفة "حرييت" جيهان شينسوزلو.كما أفادت تقارير بأن بعض الأسماء المتداولة في القضية، مثل شيماء سوباشي وشفال شاهين وميرت فيدينلي، يقيمون خارج حالياً.ولاحقا أعلنت وسائل إعلام تركية الإفراج عن إيريم ساك، وألينا تيلكي، ودانلا بيليتش، ومؤمنة سنا يلدز، بعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ عينات من الشعر والدم لتحليلها في معهد الطب الشرعي، وذلك في إطار التحقيق المستمر.وأوضحت أن التهم الموجهة للمشتبه بهم تتعلق بشراء أو حيازة أو استخدام مواد مخدرة أو منشطة لأغراض شخصية.