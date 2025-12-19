تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بقضايا تعاطي ومنشطات.. حملة أمنية واسعة تطال نجوماً ومشاهير أتراك

Lebanon 24
19-12-2025 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1457286-639017317064771898.jpg
Doc-P-1457286-639017317064771898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت السلطات التركية أمس الخميس حملة أمنية غير مسبوقة في إسطنبول استهدفت عدداً من المشاهير والشخصيات العامة، وذلك في إطار تحقيق موسّع يتعلق بقضايا تعاطي المخدرات والمنشطات. 

وبحسب وسائل إعلام محلية، نفذت فرق الدرك عمليات متزامنة في مواقع مختلفة شملت مناطق ساريير، وأيوب، وشيشلي، وأوسكودار، وباكيركوي، وإسنيورت، حيث جرى تفتيش منازل عدد من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والإعلامي ومواقع التواصل.

وأسفرت الحملة عن توقيف الممثلة إيريم ساك، ونجمة السوشال ميديا دانلا بيليتش، والمغنية ألينا تيلكي، إضافة إلى مؤمنة سنا يلدز، وذلك بعد العثور في منزل الأخيرة على كمية من مادة الماريغوانا تُقدّر بخمسة غرامات، إلى جانب أداة تُستخدم لطحن المخدرات.

ولم تتمكن القوى الأمنية من العثور على عدد من المشاهير الآخرين في عناوينهم المسجلة، من بينهم الممثلة ميليسا دونغيل، والمغني يوسف غوناي، وكاتب عمود صحيفة "حرييت" جيهان شينسوزلو. 

كما أفادت تقارير بأن بعض الأسماء المتداولة في القضية، مثل شيماء سوباشي وشفال شاهين وميرت فيدينلي، يقيمون خارج تركيا حالياً.

ولاحقا أعلنت وسائل إعلام تركية الإفراج عن إيريم ساك، وألينا تيلكي، ودانلا بيليتش، ومؤمنة سنا يلدز، بعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ عينات من الشعر والدم لتحليلها في معهد الطب الشرعي، وذلك في إطار التحقيق المستمر.

وأوضحت النيابة العامة أن التهم الموجهة للمشتبه بهم تتعلق بشراء أو حيازة أو استخدام مواد مخدرة أو منشطة لأغراض شخصية. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: ضبط 447 كلغ من المخدرات والأمفيتامينات في تشرين الأول في مناطق يمنية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضفة الغربية.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

النيابة

التركية

المغنية

التركي

تركيا

الشرع

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2025-12-19
Lebanon24
03:27 | 2025-12-19
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18
Lebanon24
16:28 | 2025-12-18
Lebanon24
15:30 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24