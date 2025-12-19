تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

وريثة عرش النرويج على أعتاب زراعة رئة

Lebanon 24
19-12-2025 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1457620-639017804075459529.jpg
Doc-P-1457620-639017804075459529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن القصر الملكي النرويجي، أن وريثة العرش الأميرة مته ماريت من المتوقع أن تخضع لعملية زرع رئة، بعد تدهور حالتها الصحية في خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح القصر في بيان أن الفحوص الطبية أظهرت تطورًا سلبيًا واضحًا في حالتها الصحية.
 
وكانت الأميرة، زوجة ولي العهد الأمير هاكون والبالغة من العمر 52 عامًا، قد شُخّصت عام 2018 بمرض التليف الرئوي، وهو مرض مزمن يسبب تندبًا في الرئتين ويؤدي إلى انخفاض امتصاص الأكسجين.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية عن الأميرة قولها إنها كانت تأمل في السيطرة على المرض بالأدوية، إلا أن وتيرة تطوره أصبحت أسرع مما كان متوقعًا. وأضاف القصر أنه لم يُحدد بعد موعد إدراجها على قائمة انتظار زراعة الرئة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت على أعتاب قمة تاريخية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نرفع رؤوسنا بما تحقّق لأن مشروع إسرائيل انكسر على أعتاب معركة أولي البأس
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الفيدرالي على أعتاب خفض جديد للفائدة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24

القصر الملكي

العهد ال

العهد

القصر

بيت أ

ميرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:55 | 2025-12-19
Lebanon24
15:45 | 2025-12-19
Lebanon24
12:48 | 2025-12-19
Lebanon24
12:35 | 2025-12-19
Lebanon24
10:27 | 2025-12-19
Lebanon24
09:36 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24