وريثة عرش النرويج على أعتاب زراعة رئة

أعلن النرويجي، أن وريثة العرش الأميرة مته ماريت من المتوقع أن تخضع لعملية زرع رئة، بعد تدهور حالتها الصحية في خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح في بيان أن الفحوص الطبية أظهرت تطورًا سلبيًا واضحًا في حالتها الصحية.

وكانت الأميرة، زوجة ولي الأمير هاكون والبالغة من العمر 52 عامًا، قد شُخّصت عام 2018 بمرض التليف الرئوي، وهو مرض مزمن يسبب تندبًا في الرئتين ويؤدي إلى انخفاض امتصاص الأكسجين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية عن الأميرة قولها إنها كانت تأمل في السيطرة على المرض بالأدوية، إلا أن وتيرة تطوره أصبحت أسرع مما كان متوقعًا. وأضاف القصر أنه لم يُحدد بعد موعد إدراجها على قائمة انتظار زراعة الرئة.