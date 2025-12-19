"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق

بدءًا ، ينطلق الأول لمسرحية "عرس مطنطن" على مسرح محمد ضمن فعاليات موسم ، وتستمر العروض حتى 25 كانون الأول، من بطولة قصي خولي ونور علي.

وتدور أحداث المسرحية الاجتماعية التراثية في أحياء القديمة، حيث تسلّط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي من خلال شخصية “أبو صخر”، ضمن أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.

ويشارك في العمل عدد من نجوم الدراما ، أبرزهم وفاء موصللي، نادين تحسين بيك، محمد خير ، وجمال العلي.

ويقدّم العرض تجربة شامية مميزة تمزج بين الكوميديا والموسيقى الحية، في صيغة ميوزيكال تعتمد على الطرب والاستعراض والهوية الشامية، ضمن فعاليات **موسم الرياض