تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق

Lebanon 24
19-12-2025 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1457623-639017807553189318.jpg
Doc-P-1457623-639017807553189318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدءًا من اليوم، ينطلق العرض الأول لمسرحية "عرس مطنطن" على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، وتستمر العروض حتى 25 كانون الأول، من بطولة قصي خولي ونور علي.
وتدور أحداث المسرحية الاجتماعية التراثية في أحياء دمشق القديمة، حيث تسلّط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي من خلال شخصية “أبو صخر”، ضمن أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.
ويشارك في العمل عدد من نجوم الدراما السورية، أبرزهم وفاء موصللي، نادين تحسين بيك، محمد خير الجراح، وجمال العلي.
 
ويقدّم العرض تجربة شامية مميزة تمزج بين الكوميديا والموسيقى الحية، في صيغة ميوزيكال تعتمد على الطرب والاستعراض والهوية الشامية، ضمن فعاليات **موسم الرياض
Advertisement
مواضيع ذات صلة
امية لحود قدمت مسرحيتها "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيسف" و"النهار" تُحييان "يوم الطفل العالمي" بحضور وزير الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"عرس مغارة جعيتا" على طاولة الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "The Right Path" تحيي قداسًا سنويًا عن روح بشير الجميل وشهداء المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24

من اليوم

نور علي

السورية

الرياض

الجراح

الشام

العلي

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:55 | 2025-12-19
Lebanon24
15:29 | 2025-12-19
Lebanon24
12:48 | 2025-12-19
Lebanon24
12:35 | 2025-12-19
Lebanon24
10:27 | 2025-12-19
Lebanon24
09:36 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24