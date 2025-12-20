بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)

بشكل مُفاجئ ، تم الإعلان السبت عن وفاة الفنانة عن عمر يناهز 72 عاماً، على أن تشيع اليوم بعد صلاة العصر من بمنطقة المهندسين.

وأفيد ان الألفي توفيت بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين إثر تدهور صحي تعرضت له خلال الفترة الأخيرة.

وأعبن شقيق الفنانة الراحلة في تصريحات صحفية أنها فارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد فترة علاج طويلة.





يُذكر ان سمية كانت متزوجة من الفنان الراحل .

وكانت الألفي قد ظهرت موخرًا في موقع تصوير فيلم "سفاح التجمع" الذي يلعب بطولته نجلها الفنان .