تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)

Lebanon 24
20-12-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1457730-639018192463390981.jpg
Doc-P-1457730-639018192463390981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بشكل مُفاجئ ، تم الإعلان صباح اليوم السبت عن وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاماً، على أن تشيع اليوم بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمد بمنطقة المهندسين.
 
وأفيد ان الألفي توفيت بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين إثر تدهور صحي تعرضت له خلال الفترة الأخيرة. 
 
وأعبن شقيق الفنانة الراحلة في تصريحات صحفية أنها فارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد فترة علاج طويلة. 
وكانت الألفي قد ظهرت موخرًا في موقع تصوير فيلم "سفاح التجمع" الذي يلعب بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوي

يُذكر ان سمية كانت متزوجة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ عن 28 عاماً.. هذه آخر فيديوهات الفنان اللبناني الراحل بهاء خليل
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24

فاروق الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

سمية الألفي

مصطفى محمد

صباح اليوم

الفيشاوي

مصطفى م

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:41 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20
Lebanon24
03:45 | 2025-12-20
Lebanon24
03:16 | 2025-12-20
Lebanon24
23:41 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19
Lebanon24
15:55 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24