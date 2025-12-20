تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
20-12-2025
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشكل مُفاجئ ، تم الإعلان
صباح اليوم
السبت عن وفاة الفنانة
المصرية
سمية الألفي
عن عمر يناهز 72 عاماً، على أن تشيع اليوم بعد صلاة العصر من
مسجد
مصطفى محمد
بمنطقة المهندسين.
وأفيد ان الألفي توفيت بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين إثر تدهور صحي تعرضت له خلال الفترة الأخيرة.
وأعبن شقيق الفنانة الراحلة في تصريحات صحفية أنها فارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد فترة علاج طويلة.
وكانت الألفي قد ظهرت موخرًا في موقع تصوير فيلم "سفاح التجمع" الذي يلعب بطولته نجلها الفنان
أحمد الفيشاوي
.
يُذكر ان سمية كانت متزوجة من الفنان الراحل
فاروق الفيشاوي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
20/12/2025 13:35:03
20/12/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ عن 28 عاماً.. هذه آخر فيديوهات الفنان اللبناني الراحل بهاء خليل
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ عن 28 عاماً.. هذه آخر فيديوهات الفنان اللبناني الراحل بهاء خليل
20/12/2025 13:35:03
20/12/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!
Lebanon 24
ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!
20/12/2025 13:35:03
20/12/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
20/12/2025 13:35:03
20/12/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فاروق الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
سمية الألفي
مصطفى محمد
صباح اليوم
الفيشاوي
مصطفى م
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
03:45 | 2025-12-20
20/12/2025 03:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
Lebanon 24
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
03:16 | 2025-12-20
20/12/2025 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
Lebanon 24
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
23:41 | 2025-12-19
19/12/2025 11:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
Lebanon 24
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
23:00 | 2025-12-19
19/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
10:00 | 2025-12-19
19/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:29 | 2025-12-20
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
03:45 | 2025-12-20
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
03:16 | 2025-12-20
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
23:41 | 2025-12-19
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
23:00 | 2025-12-19
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
15:55 | 2025-12-19
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24