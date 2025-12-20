تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
20-12-2025
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاجأ الوسط الفني اللبناني بخبر وفاة الممثل
وليد العلايلي
اليوم السبت.
والملاحظ ان العلايلي كان غاب في السنوات الأخيرة عن الأعمال الدرامية.
بدأ العلايلي التمثيل عام 1999 وشارك في العديد من المسلسلات
اللبنانية
والعربية والعالمية ومن أبرزها مسلسل "طالبين القرب" و "عشق النساء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث مأسوي أنهى حياته.. حزن في الوسط الفني بعد وفاة هذا النجم
Lebanon 24
حادث مأسوي أنهى حياته.. حزن في الوسط الفني بعد وفاة هذا النجم
20/12/2025 13:35:22
20/12/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الفني… وفاة الفنانة "بيونة" بعمر 73 عامًا
Lebanon 24
حزن في الوسط الفني… وفاة الفنانة "بيونة" بعمر 73 عامًا
20/12/2025 13:35:22
20/12/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تهزّ الوسط الفني.. اتهمت نجمًا بارزًا بالاغتصاب
Lebanon 24
ممثلة شابة تهزّ الوسط الفني.. اتهمت نجمًا بارزًا بالاغتصاب
20/12/2025 13:35:22
20/12/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر نوبة قلبية مفاجئة... وفاة العداء اللبنانيّ وليد مرحيبي
Lebanon 24
إثر نوبة قلبية مفاجئة... وفاة العداء اللبنانيّ وليد مرحيبي
20/12/2025 13:35:22
20/12/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد العلايلي
اللبنانية
الملاح
لبنان
الملا
العلا
ايلي
قد يعجبك أيضاً
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
03:45 | 2025-12-20
20/12/2025 03:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
Lebanon 24
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
03:16 | 2025-12-20
20/12/2025 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
02:19 | 2025-12-20
20/12/2025 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
Lebanon 24
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
23:41 | 2025-12-19
19/12/2025 11:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
Lebanon 24
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
23:00 | 2025-12-19
19/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
10:00 | 2025-12-19
19/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:45 | 2025-12-20
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
03:16 | 2025-12-20
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
02:19 | 2025-12-20
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
23:41 | 2025-12-19
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
23:00 | 2025-12-19
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
15:55 | 2025-12-19
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24