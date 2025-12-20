تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

ممثل معروف يغيب عن جنازة والدته.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-12-2025 | 09:42
غاب الممثل أحمد الفيشاوي عن حضور جنازة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي وتوديعها إلى مثواها الأخير.


وأظهرت الصور الملتقطة خلال مراسم الجنازة حضور شقيقه عمر الفيشاوي من دون أحمد، الذي يتواجد خارج البلاد في الولايات المتحدة، على أن يعود فجر يوم غد الأحد، بحسب ما صرّح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.


وشُيّعت جنازة سمية الألفي من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، بحضور عدد من الفنانين، بينهم أشرف زكي، عفاف رشاد، منير مكرم، ومحمود حميدة.


وكانت الفنانة سمية الألفي قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 72 عامًا.


يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.
