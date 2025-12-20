ممثل معروف يغيب عن جنازة والدته.. ما السبب؟

غاب الممثل عن حضور جنازة والدته الفنانة الراحلة وتوديعها إلى مثواها الأخير.





وأظهرت الصور الملتقطة خلال مراسم الجنازة حضور شقيقه عمر من دون أحمد، الذي يتواجد خارج البلاد في ، على أن يعود فجر يوم غد الأحد، بحسب ما صرّح نقيب المهن التمثيلية .





وشُيّعت جنازة سمية الألفي من في منطقة المهندسين، بحضور عدد من الفنانين، بينهم أشرف زكي، عفاف رشاد، منير مكرم، ومحمود حميدة.





وكانت الفنانة سمية الألفي قد رحلت عن عالمنا السبت عن عمر ناهز 72 عامًا.





يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد ، والسبع بنات.

