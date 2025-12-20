احتفاءً باليوبيل الذهبي.. مسلسل «أم كلثوم» يعود إلى الشاشة

قررت الهيئة في مصر إعادة عرض المسلسل الدرامي الكلاسيكي «أم كلثوم»، من إخراج إنعام محمد علي، على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

وتأتي إعادة عرض المسلسل في وقت يشهد جدلًا واسعًا حول الفيلم السينمائي الجديد «الست»، الذي تناول جوانب من حياة أم كلثوم وأثار انتقادات بسبب تطرقه إلى تفاصيل من حياتها الشخصية، حيث اعتبر بعض المتابعين أن إعادة عرض المسلسل تمثل ردًا غير مباشر يبرز صورة أكثر شمولية وتكاملًا عن حياتها من خلال عمل درامي راسخ في الذاكرة منذ أكثر من 26 عامًا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلماني، أن المسلسل سيُعرض بدءًا من يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت عبر القناة الأولى، مشددًا على أن أم كلثوم تمثل رمزًا للقيم والوطنية والعروبة وقمة لم يصل إليها أحد في الفن العربي.

ويُعد مسلسل «أم كلثوم»، الذي عُرض لأول مرة عام 1999، من أبرز الأعمال الدرامية التي تناولت سيرة سيدة الغناء العربي، وهو من إخراج إنعام محمد علي، وتأليف الكاتب الراحل محفوظ ، وبطولة الفنانة صابرين إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم حسن حسني، أحمد راتب، كمال أبو رية، وسميرة .