كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟

أثارت الإعلامية على بعد أن ردت بطريقة غير مباشرة على تصريحات الفنان ، الذي وصفها سابقاً بـ"ست كبيرة بركة وطيبة"، وذلك عقب حديثه عن تصدره قائمة الفنانين الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة في مصر.

وردّت الشربيني بشكل ساخر عبر حسابها على " "، قائلة: «لما تبقى 40 سنة وأنا 44 وتقول عليا ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات.. لو كده مقبولة منك يا ضنايا»، في تعليق اعتبره متابعون ردًا على وصف وأعاد إشعال حول تصريحات الطرفين.

وكان أحمد العوضي قد أعلن عبر بث مباشر على "فيسبوك" تصدره قائمة الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، مؤكداً نجاح مسلسله الأخير " " خلال عامي 2024 و2025، وقال: «أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا.. مينفعش أبقى أغلى واحد ومبقاش الأعلى مشاهدة، عيبة في حقي».

من جانبها، أكدت رضوى الشربيني على أهمية الاعتراف بالفضل، مشيرة إلى أن النجاح مرتبط بالآخرين وبالقدر، وقالت: «اللي يتكلم عن إنه الأعلى في الاسم والأجر، المفروض يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك… مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى».

وأعادت ردود رضوى الساخرة القضية إلى واجهة النقاش، وسط انقسام بين مؤيد لفكرة الامتنان وعدم تجاهل الأدوار السابقة، وبين داعم لحق أحمد العوضي في الاحتفاء بنجاحه.