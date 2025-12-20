تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1457974-639018739836285649.jpg
Doc-P-1457974-639018739836285649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت الإعلامية رضوى الشربيني ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ردت بطريقة غير مباشرة على تصريحات الفنان أحمد العوضي، الذي وصفها سابقاً بـ"ست كبيرة بركة وطيبة"، وذلك عقب حديثه عن تصدره قائمة الفنانين الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة في مصر.
 

وردّت رضوى الشربيني بشكل ساخر عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: «لما تبقى 40 سنة وأنا 44 وتقول عليا ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات.. لو كده مقبولة منك يا ضنايا»، في تعليق اعتبره متابعون ردًا على وصف العوضي وأعاد إشعال النقاش حول تصريحات الطرفين.

وكان أحمد العوضي قد أعلن عبر بث مباشر على "فيسبوك" تصدره قائمة الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، مؤكداً نجاح مسلسله الأخير "فهد البطل" خلال عامي 2024 و2025، وقال: «أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا.. مينفعش أبقى أغلى واحد ومبقاش الأعلى مشاهدة، عيبة في حقي».

من جانبها، أكدت رضوى الشربيني على أهمية الاعتراف بالفضل، مشيرة إلى أن النجاح مرتبط بالآخرين وبالقدر، وقالت: «اللي يتكلم عن إنه الأعلى في الاسم والأجر، المفروض يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك… مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى».

وأعادت ردود رضوى الساخرة القضية إلى واجهة النقاش، وسط انقسام بين مؤيد لفكرة الامتنان وعدم تجاهل الأدوار السابقة، وبين داعم لحق أحمد العوضي في الاحتفاء بنجاحه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بتصريحات عن الزواج والأبوة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تكون هذه الممثلة اللبنانية بطلة مسلسل أحمد العوضي في موسم رمضان؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هو مليونير مصري.. هل تزوجت الإعلامية رضوى الشربيني سراً؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد العوض

فهد البطل

ضجة كبيرة

الشربين

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2025-12-21
Lebanon24
16:49 | 2025-12-20
Lebanon24
15:29 | 2025-12-20
Lebanon24
14:23 | 2025-12-20
Lebanon24
13:15 | 2025-12-20
Lebanon24
13:00 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24