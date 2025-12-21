تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026
Lebanon 24
21-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
يسرا، عن خروج مسلسلها الجديد "حرم السفير" من سباق دراما موسم
رمضان
2026، مؤكدة أن القرار جاء بسبب ضيق الوقت، بما قد يؤثر سلبًا في مستوى العمل.
وبدأت يسرا مؤخرًا التحضير لمسلسلها الجديد بعد غياب دام لعامين عن الدراما التلفزيونية، لكن المسلسل خرج عن السباق الرمضاني بسبب صعوبة البيع والتوزيع الخارجي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مي عز الدين تعلن انسحابها من الموسم الرمضاني
Lebanon 24
مي عز الدين تعلن انسحابها من الموسم الرمضاني
22/12/2025 10:23:59
22/12/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني
Lebanon 24
لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني
22/12/2025 10:23:59
22/12/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
22/12/2025 10:23:59
22/12/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
Lebanon 24
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
22/12/2025 10:23:59
22/12/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المصرية
الرمضان
رمضان
مصرية
راما
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الفيشاوي غاب.. وعمر ينهار باكيا في جنازة والدته
Lebanon 24
أحمد الفيشاوي غاب.. وعمر ينهار باكيا في جنازة والدته
15:00 | 2025-12-21
21/12/2025 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون سمية الألفي
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون سمية الألفي
12:26 | 2025-12-21
21/12/2025 12:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أولادي بآخر الدني"... هيلدا خليفة: "هيدا لبنان بيجبرونا نوديهن لأنّ منخاف عليهن"
Lebanon 24
"أولادي بآخر الدني"... هيلدا خليفة: "هيدا لبنان بيجبرونا نوديهن لأنّ منخاف عليهن"
10:28 | 2025-12-21
21/12/2025 10:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
10:30 | 2025-12-21
21/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
10:00 | 2025-12-21
21/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
09:00 | 2025-12-21
21/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:54 | 2025-12-22
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
01:47 | 2025-12-22
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
15:00 | 2025-12-21
أحمد الفيشاوي غاب.. وعمر ينهار باكيا في جنازة والدته
12:26 | 2025-12-21
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون سمية الألفي
10:28 | 2025-12-21
"أولادي بآخر الدني"... هيلدا خليفة: "هيدا لبنان بيجبرونا نوديهن لأنّ منخاف عليهن"
08:49 | 2025-12-21
قتل والديه... قبل ساعات من إعتقاله فيديو يكشف ما فعله نجل أحد أبرز المخرجين داخل محل
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24