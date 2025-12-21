يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

كشفت الفنانة يسرا، عن خروج مسلسلها الجديد "حرم السفير" من سباق دراما موسم 2026، مؤكدة أن القرار جاء بسبب ضيق الوقت، بما قد يؤثر سلبًا في مستوى العمل.



وبدأت يسرا مؤخرًا التحضير لمسلسلها الجديد بعد غياب دام لعامين عن الدراما التلفزيونية، لكن المسلسل خرج عن السباق الرمضاني بسبب صعوبة البيع والتوزيع الخارجي.



