فنون ومشاهير
كان يبكي متأثرا.. فيديو للممثل الراحل وليد العلايلي ينتشر صوّر قبل أيام من وفاته
Lebanon 24
22-12-2025
|
03:50
photos
انتشر فيديو عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
للممثل الراحل
وليد العلايلي
أطل فيه وهو يبكي قبل أيام من وفاته.
وبدا وليد متأثرا وهو يسمع كلمات أغنية مؤثرة.
وتوفي العلايلي يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية قاسية في الفترة الأخيرة.
وتقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، في
مسجد البسطة التحتا
، على أن يوارى الثرى في جبانة الباشورة.
وسيتم تقديم التعازي غدا الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة
خليل الهبري
ـ
مسجد الخاشقجي
، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً، للرجال والنساء.
