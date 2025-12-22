كان يبكي متأثرا.. فيديو للممثل الراحل وليد العلايلي ينتشر صوّر قبل أيام من وفاته

انتشر فيديو عبر للممثل الراحل أطل فيه وهو يبكي قبل أيام من وفاته.



وبدا وليد متأثرا وهو يسمع كلمات أغنية مؤثرة.

وتوفي العلايلي يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية قاسية في الفترة الأخيرة.وتقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، في ، على أن يوارى الثرى في جبانة الباشورة.وسيتم تقديم التعازي غدا الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة ـ ، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً، للرجال والنساء.