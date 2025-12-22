تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

كان يبكي متأثرا.. فيديو للممثل الراحل وليد العلايلي ينتشر صوّر قبل أيام من وفاته

Lebanon 24
22-12-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1458410-639019975090096593.webp
Doc-P-1458410-639019975090096593.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل الراحل وليد العلايلي أطل فيه وهو يبكي قبل أيام من وفاته.

وبدا وليد متأثرا وهو يسمع كلمات أغنية مؤثرة.
 
 
 

وتوفي العلايلي يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية قاسية في الفترة الأخيرة.

وتقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، في مسجد البسطة التحتا، على أن يوارى الثرى في جبانة الباشورة.

وسيتم تقديم التعازي غدا الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة خليل الهبري ـ مسجد الخاشقجي، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً، للرجال والنساء.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في غياب أهل الفنّ.. محمد رمضان شيّع والده وهو يبكي متأثّراً (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

مسجد البسطة التحتا

وليد العلايلي

مسجد الخاشقجي

خليل الهبري

خليل الهبر

lebanon

خاشقجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2025-12-22
Lebanon24
06:24 | 2025-12-22
Lebanon24
05:56 | 2025-12-22
Lebanon24
04:50 | 2025-12-22
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24