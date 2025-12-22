كيفانش يعود بعد غياب.. فما هي تفاصيل عمله الجديد؟

يترقّب جمهور النجم الإعلان الرسمي عن عودته إلى مواقع التصوير، بعد فترة من الغياب النسبي عن الدراما التلفزيونية، ما رفع منسوب الفضول حول مشروعه الفني المقبل.



وبحسب المعلومات المتداولة، توصّل تاتليتوغ إلى اتفاق رسمي مع المنتج محمد بوزداغ، رئيس شركة "Bozdağ Film"، للمشاركة في عمل درامي جديد يحمل عنوان "Dönence".



وينتمي مسلسل "Dönence" إلى الدراما التجسسية، إذ تدور أحداثه ضمن إطار مليء بالإثارة والتشويق عبر قصة عميل سري يجد نفسه داخل مهام معقدة وصراعات خفية، في عمل يُنتظر أن يكون مختلفًا عن الأدوار السابقة التي قدمها تاتليتوغ.



ويتكوّن المسلسل من "8 حلقات" فقط، على أن يُعرض حصريًا عبر منصة " Plus". ويجسّد كيفانش خلال الأحداث شخصية العميل السري "علي"، في دور يُتوقع أن يحمل تحديات نفسية وجسدية، فيما لم يُعلن رسميًا حتى الآن اسم مخرج العمل.



أما موعد التصوير، فتُشير المعطيات المتداولة إلى أن الانطلاق سيكون خلال شهر " " المقبل، وسط ترقّب وحماس لدى محبي النجم التركي لعودته بعمل قوي ومختلف.

