تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1458834-639020836206359167.webp
Doc-P-1458834-639020836206359167.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بشكل مُفاجئ، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "هيروشيما" بطولة الفنان المصري أحمد السقا توقف التحضيرات الخاصة به، حيث كان من المفترض أن يبدأ التصوير خلال أيام لأسباب إنتاجية.

ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم الأزمات التي أدت الى توقفه، مؤكدةً أن من المفترض حلّ كل المشكلات خلال الفترة المقبلة والشروع في تصويره.

ويشارك أحمد السقا في بطولة فيلم "هيروشيما" الفنانون: مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربي، عماد صفوت، محمد لطفي، علاء مرسي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع السورية: قسد هاجمت بشكل مفاجئ نقاط الأمن الداخلي والجيش بمحيط حي الأشرفية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرا تستأنف تصوير فيلم "بنات فاتن" بعد توقف طويل
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

أيمن بهجت قمر

أحمد السقا

محمد لطفي

محمد ثروت

بهجت قمر

هيروشيما

مي عمر

شيرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:48 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-23
Lebanon24
02:52 | 2025-12-23
Lebanon24
02:24 | 2025-12-23
Lebanon24
00:48 | 2025-12-23
Lebanon24
23:00 | 2025-12-22
Lebanon24
16:46 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24