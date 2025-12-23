بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟

بشكل مُفاجئ، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم " " بطولة الفنان المصري توقف التحضيرات الخاصة به، حيث كان من المفترض أن يبدأ التصوير خلال أيام لأسباب إنتاجية.



ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم الأزمات التي أدت الى توقفه، مؤكدةً أن من المفترض حلّ كل المشكلات خلال الفترة المقبلة والشروع في تصويره.



ويشارك أحمد السقا في بطولة فيلم "هيروشيما" الفنانون: ، باسم سمرة، رضا، حنان مطاوع، بيومي ، ، هدى الأتربي، عماد صفوت، ، علاء مرسي، وهو من تأليف وإخراج أحمد نادر جلال.







Advertisement