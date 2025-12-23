برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان لإعلان خطوبتهما

طلب الممثل الأميركي البالغ من العمر 50 عاماً، من والدة حبيبته عارضة الأزياء البالغة من العمر 30 عاماً، موافقتها على خطوبتهما.



وكشفت مصادر مقربة أنّ تحدث مع والدة حديد لإبلاغها بجديته تجاه علاقته بابنتها وخططه لبناء أسرة متماسكة معها في .



وبحسب صحيفة "مترو"، فقد استشار الممثل والدته أيضاً بشأن هذه الخطط، بينما تبدو جيجي حديد على علم بنية كوبر للتقدم لخطبتها رسمياً. (الامارات 24)

