Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
حذفت صورها معه... هل انفصلت الفنانة العربيّة الشهيرة عن زوجها بعد 23 عاماً من الزواج؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 06:16
أثارت الفنانة المصرية منى زكي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما عمدت إلى حذف كافة صورها التي تجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي عبر حسابها على "انستغرام"، ما دفع العديد من الأشخاص إلى الإشارة لوجود خلافات بين الثنائيّ، وأّنهما انفصلا بعد زواج دام نحو 23 عاماً.

في المقابل، أكد مصدر مقرب من حلمي، أنّ "الزوجين لا يعانيان من أي خلافات تُشير إلى الانفصال، وأن حالتهما الزوجية مستقرة تماماً". (ارم نيوز)
 
 
 
أحمد حلمي

انستغرام

ارم نيوز

منى زكي

المصرية

الثنائي

أحمد ح

مصرية

