تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

متهمة بجريمة ضد والدتها.. ماذا جرى لإبنة الفنانة التركية في السجن؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1459531-639022049544793321.jfif
Doc-P-1459531-639022049544793321.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت السلطات التركية ابنة الفنانة الراحلة غول توت المعروفة باسم "غوللو"، إلى سجن سيليفري في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بعد تعرّضها لاعتداء من سجينات في سجن غيبزي اللواتي اعترضن على وجودها بينهنّ، عقب توقيفها بتهمة قتل والدتها.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المحامية ميرفي أوتشانوك فوجئت بنقل موكّلتها أثناء زيارتها السجن، مشيرة إلى أن السجينات في زنزانتها كنّ يشغّلن أغاني الفنانة الراحلة بصوت مرتفع احتجاجاً على بقائها معهن. كما نقلت التقارير أن المتّهمة تعاني حالة نفسية صعبة وتعزف عن الطعام.

وكانت الشرطة قد أوقفت الابنة في الشهر الجاري خشية مغادرتها البلاد، على خلفية وفاة والدتها في أيلول الماضي بعد سقوطها من الطابق الخامس. ورغم نفي الإبنة أي علاقة لها بالحادثة، فإن صديقتها سلطانة نور قدّمت إفادة جديدة قالت فيها إن المتهمة دفعت والدتها من النافذة.

يُذكر أن تقارير الطب الشرعي كانت قد أشارت سابقاً إلى وجود نسبة كحول مرتفعة وأدوية مهدئة في دم الفنانة الراحلة، ما قد يكون تسبب بفقدان التوازن. لكن القضية ما تزال تثير جدلاً واسعاً في تركيا وسط متابعة كبيرة من جمهور غوللو الذي يشكك في فرضية السقوط العرضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل الفلسطينية شمالا تأسف لقرار إخلاء سبيل المتهم بجريمة "قارب الموت"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما قاله إبن الفنان فضل شاكر عن خروج والده من السجن
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ابن متهم بإحراق منزل والديه بعد الاعتداء عليهما
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الطب الشرعي

الأوروبي

أوروبي

توت ⚔️

التركي

تركيا

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2025-12-24
Lebanon24
14:09 | 2025-12-24
Lebanon24
11:56 | 2025-12-24
Lebanon24
10:12 | 2025-12-24
Lebanon24
08:39 | 2025-12-24
Lebanon24
07:50 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24