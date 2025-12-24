ما حقيقة وفاة الفنانة عايدة رياض؟

نفى نقيب الممثلين المصريين الدكتور الأنباء المتداولة عبر خلال الساعات الأخيرة بشأن وفاة الفنانة ، مؤكّدًا أن مصدر هذه الشائعة صفحة مزوّرة تنتحل اسم الفنانة.



وقال زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن عايدة بخير وموجودة في منزلها وتتمتع بصحة جيدة، لافتًا إلى أن النقابة تتحرّك قانونيًا لملاحقة القائمين على الصفحة التي روّجت للخبر.



وأوضح أن نشر مثل هذه الشائعات يسبب صدمة وأذى نفسيًا شديدًا للفنان نفسه ولأسرته ومحبيه، داعيًا إلى تحرّي الدقة قبل تداول أي .



يُذكر أن عايدة رياض كانت قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بمرض السرطان في مرحلة من حياتها وتعافيها منه لاحقًا، مشيرة إلى أنها لا تحب استرجاع ذكريات تلك الفترة القاسية.

