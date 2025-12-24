تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
ما حقيقة وفاة الفنانة عايدة رياض؟
Lebanon 24
24-12-2025
|
23:00
نفى نقيب الممثلين المصريين الدكتور
أشرف زكي
الأنباء المتداولة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
خلال الساعات الأخيرة بشأن وفاة الفنانة
عايدة رياض
، مؤكّدًا أن مصدر هذه الشائعة صفحة مزوّرة تنتحل اسم الفنانة.
وقال زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن عايدة
رياض
بخير وموجودة في منزلها وتتمتع بصحة جيدة، لافتًا إلى أن النقابة تتحرّك قانونيًا لملاحقة القائمين على الصفحة التي روّجت للخبر.
وأوضح أن نشر مثل هذه الشائعات يسبب صدمة وأذى نفسيًا شديدًا للفنان نفسه ولأسرته ومحبيه، داعيًا إلى تحرّي الدقة قبل تداول أي
أخبار
.
يُذكر أن عايدة رياض كانت قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بمرض السرطان في مرحلة من حياتها وتعافيها منه لاحقًا، مشيرة إلى أنها لا تحب استرجاع ذكريات تلك الفترة القاسية.
