ريهام حجاج تبدأ تصوير "توابع".. حضور بالحجاب في كواليس رمضان 2026

ويضم العمل مجموعة من الفنانين بينهم أنوشكا ومحمد علاء وهاني عادل وآخرون.وكانت ريهام حجاج قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " "، حيث قدمت شخصية مراسلة صحفية تناولت من خلالها قضايا مختلفة، من بينها عالم الإنترنت المظلم "الدارك ويب"، إلى جانب أحمد مجدي ونيسل وسوسن بدر ومحمود قابيل وسلوى محمد علي وتامر هاشم. والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي .