تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ريهام حجاج تبدأ تصوير "توابع".. حضور بالحجاب في كواليس رمضان 2026

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1459945-639022994606651247.png
Doc-P-1459945-639022994606651247.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "توابع"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، وظهرت في كواليس التصوير بالحجاب برفقة الفنانة أسماء أبو اليزيد.

ويضم العمل مجموعة من الفنانين بينهم أنوشكا ومحمد علاء وهاني عادل وآخرون.

وكانت ريهام حجاج قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "أثينا"، حيث قدمت شخصية مراسلة صحفية تناولت من خلالها قضايا مختلفة، من بينها عالم الإنترنت المظلم "الدارك ويب"، إلى جانب أحمد مجدي ونيسل عيسى وسوسن بدر ومحمود قابيل وسلوى محمد علي وتامر هاشم. والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل.
ريهام حجاج
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد فراج يبدأ تصوير مسلسله الجديد "أب ولكن" استعدادًا لرمضان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيدي كرم تبدأ تصوير دورها في فيلم "عيلة دياب عالباب"
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24

أسماء أبو اليزيد

أبو اليزيد

محمد علاء

سوسن بدر

إسماعيل

الرمضان

محمد ع

إنترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2025-12-26
Lebanon24
16:32 | 2025-12-25
Lebanon24
16:21 | 2025-12-25
Lebanon24
16:20 | 2025-12-25
Lebanon24
16:13 | 2025-12-25
Lebanon24
16:02 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24