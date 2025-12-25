تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ريهام حجاج تبدأ تصوير "توابع".. حضور بالحجاب في كواليس رمضان 2026
بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "توابع"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، وظهرت في كواليس التصوير بالحجاب برفقة الفنانة
أسماء أبو اليزيد
.
ويضم العمل مجموعة من الفنانين بينهم أنوشكا ومحمد علاء وهاني عادل وآخرون.
وكانت ريهام حجاج قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "
أثينا
"، حيث قدمت شخصية مراسلة صحفية تناولت من خلالها قضايا مختلفة، من بينها عالم الإنترنت المظلم "الدارك ويب"، إلى جانب أحمد مجدي ونيسل
عيسى
وسوسن بدر ومحمود قابيل وسلوى محمد علي وتامر هاشم. والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي
إسماعيل
.
Advertisement
