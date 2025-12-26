تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لن يكونوا في بيروت.. نجوم لبنانيون يُحييون حفلات رأس السنة في الخارج

Lebanon 24
26-12-2025 | 01:27
مع اقتراب نهاية السنة، يستعد عدد كبير من نجوم الغناء لاستقبال عام 2026 من خلال خريطة حفلات متنوعة تمتد بين القاهرة وعدد من العواصم العربية. 

تستقبل الإمارات عدداً من حفلات رأس السنة، حيث يشارك رامي صبري في مهرجان أم الإمارات بأبوظبي، بينما تلتقي نجوى كرم مع وائل كفوري في حفل مشترك بدبي، ضمن ثنائية تحظى بمتابعة واسعة. 

كما أعلنت الجهة المنظمة أيضاً عن حفل يجمع الفنانة هيفا وهبي والفنان ناصيف زيتون على مسرح "Space42 Arena" في أبوظبي ليلة 31 كانون الأول.

ويحتفل الفنان أحمد سعد بليلة رأس السنة في الشارقة على مسرح المجاز، بمشاركة الفنان سيلاوي. 

أما الفنانة نانسي عجرم فقد اختارت الأردن للاحتفال برأس السنة من خلال حفل مشترك مع النجم المصري محمد حماقي، بينما تواصل النجمة أنغام حضورها على المسارح العربية بحفل مرتقب في العاصمة السعودية، بعد الإقبال الكبير على تذاكره فور طرحها، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أما النجوم تامر حسني وإليسا وتامر عاشور فيحيون حفلاً مشتركاً في القاهرة ضمن فعاليات مهرجان العاصمة الجديدة، والمقرر تنظيمه يوم 31 كانون الأول على مسرح أرينا العاصمة. 
