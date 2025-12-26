لن يكونوا في بيروت.. نجوم لبنانيون يُحييون حفلات رأس السنة في الخارج

مع اقتراب نهاية السنة، يستعد عدد كبير من نجوم الغناء لاستقبال عام 2026 من خلال خريطة حفلات متنوعة تمتد بين وعدد من العواصم العربية.



تستقبل عدداً من حفلات رأس السنة، حيث يشارك رامي صبري في مهرجان أم الإمارات بأبوظبي، بينما تلتقي نجوى كرم مع وائل كفوري في حفل مشترك بدبي، ضمن ثنائية تحظى بمتابعة واسعة.



كما أعلنت الجهة المنظمة أيضاً عن حفل يجمع الفنانة هيفا وهبي والفنان ناصيف زيتون على مسرح "Space42 Arena" في أبوظبي ليلة 31 كانون الأول.



ويحتفل الفنان أحمد سعد بليلة رأس السنة في الشارقة على مسرح المجاز، بمشاركة الفنان سيلاوي.



أما الفنانة نانسي عجرم فقد اختارت للاحتفال برأس السنة من خلال حفل مشترك مع النجم حماقي، بينما تواصل النجمة أنغام حضورها على المسارح العربية بحفل مرتقب في العاصمة ، بعد الإقبال الكبير على تذاكره فور طرحها، ضمن فعاليات موسم .



أما النجوم تامر حسني وإليسا وتامر عاشور فيحيون حفلاً مشتركاً في القاهرة ضمن فعاليات مهرجان العاصمة الجديدة، والمقرر تنظيمه يوم 31 كانون الأول على مسرح أرينا العاصمة.

