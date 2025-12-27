عن بيسان اسماعيل.. ماذا قال ناصيف زيتون؟

حرص الفنان السوري على تهنئة زميلته بإطلاق أغنيتها الجديدة "نجمة"، عبر نشر مقتطف من الأغنية على " إنستغرام" مع تعليق: "مبروك بيسان حبيبتي، فنانة بمواصفات عالمية".

ولم تتأخر بيسان إسماعيل في الرد، معربة عن تقديرها له قائلة: "شهادة بعتز فيها، فنان بفنك وأخلاقك نحن نفتخر فيك". هذه التبادلية في الدعم أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهور الوسط الفني السوري، الذي أشاد بالعلاقة الإيجابية وروح التعاون بين الفنانين.



ويُذكر أن بيسان كانت من أوائل من هنّأوا ناصيف على أغنيته الأخيرة "كزدورة"، ما يعكس استمرارية هذا الدعم المتبادل.



يأتي هذا التقدير مع اختتام بيسان إسماعيل لعام 2025 بإصدار أغنية "نجمة" من كلمات أمير لواند وألحان وتوزيع جنيد، وفيديو كليب أخرجه ، بعد أن حققت شراكتهما الفنية نجاحًا سابقًا مع أغنية "خطية" التي تصدرت قائمة هوت 100.