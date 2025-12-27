تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

عن بيسان اسماعيل.. ماذا قال ناصيف زيتون؟

Lebanon 24
27-12-2025 | 12:58
حرص الفنان السوري ناصيف زيتون على تهنئة زميلته بيسان إسماعيل بإطلاق أغنيتها الجديدة "نجمة"، عبر نشر مقتطف من الأغنية على "ستوري إنستغرام" مع تعليق: "مبروك بيسان حبيبتي، فنانة سورية بمواصفات عالمية".
 
<a class='entities-links' href='/entity/1124125917/ناصيف/ar/1?utm_term=PublicFigures-ناصيف&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ناصيف&id=22096&catid=0&pagetype=PublicFigures'>ناصيف</a> زيتون يبارك لبيسان إسماعيل بأغنية نجمة
ولم تتأخر بيسان إسماعيل في الرد، معربة عن تقديرها له قائلة: "شهادة بعتز فيها، فنان بفنك وأخلاقك نحن نفتخر فيك". هذه التبادلية في الدعم أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهور الوسط الفني السوري، الذي أشاد بالعلاقة الإيجابية وروح التعاون بين الفنانين.

ويُذكر أن بيسان كانت من أوائل من هنّأوا ناصيف على أغنيته الأخيرة "كزدورة"، ما يعكس استمرارية هذا الدعم المتبادل.

يأتي هذا التقدير مع اختتام بيسان إسماعيل لعام 2025 بإصدار أغنية "نجمة" من كلمات أمير لواند وألحان وتوزيع فؤاد جنيد، وفيديو كليب أخرجه عبد الوهاب الخطيب، بعد أن حققت شراكتهما الفنية نجاحًا سابقًا مع أغنية "خطية" التي تصدرت قائمة هوت 100.
