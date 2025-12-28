بالأرقام.. إنجاز استثنائي لإليسا

أعلنت الفنانة إليسا تحقيق إنجاز جديد بتجاوز ألبوماتها ومقاطعها الموسيقية على منصة "أنغامي" مليار استماع.



وشاركت إليسا الخبر عبر حسابها على منصة "إكس"، معبّرة عن امتنانها لجمهورها، وكتبت: "مليار استماع على أنغامي! إنجاز آخر حققناه معًا! أتطلع بشوق لما تخبئه لنا هذه الرحلة، ممتنة إلى الأبد لكل هذا الحب".



وتفاعل محبوها مع الإعلان بتعليقات تهنئة ودعم، معتبرين أن نجاحها “نجاح لهم أيضاً”، ومتمنين لها المزيد من الأرقام القياسية.

