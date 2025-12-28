بعد أسبوع على وفاتها.. نجل سمية الألفي يكشف عن وصيتها

بعد نحو أسبوع على وفاة الفنانة عن عمر ناهز 72 عاماً، كشف نجلها أبرز وصية تركتها له ولشقيقه ، مؤكداً أنها كانت تركز دائماً على ضرورة الحفاظ على علاقتهما وعدم السماح للخلافات بالتأثير على رابط الأخوّة.



وقال عمر في تصريحات تلفزيونية إن والدته كانت تكرر عليهما باستمرار: "ماما كانت دايمًا توصينا على بعض أنا وأحمد أخويا.. دايما كانت تقول خدوا بالكم من بعض وما تخلّوش أي حاجة تفرّقكم ولا تبعدكم عن بعض".



وتجدر الإشارة إلى أن سمية الألفي، التي لمع اسمها في السبعينات، كانت تزوجت من الممثل الراحل ورُزقت منه بأحمد وعمر، وقد أشارت تقارير إلى أن العلاقة بين الزوجين مرت بخلافات. كما توفيت الفنانة الأسبوع الماضي بعد صراع استمر نحو 6 سنوات مع مرض السرطان. (العربية)

