تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أسبوع على وفاتها.. نجل سمية الألفي يكشف عن وصيتها

Lebanon 24
28-12-2025 | 01:17
A-
A+
Doc-P-1460793-639025067519251687.png
Doc-P-1460793-639025067519251687.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد نحو أسبوع على وفاة الفنانة سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عاماً، كشف نجلها عمر الفيشاوي أبرز وصية تركتها له ولشقيقه أحمد الفيشاوي، مؤكداً أنها كانت تركز دائماً على ضرورة الحفاظ على علاقتهما وعدم السماح للخلافات بالتأثير على رابط الأخوّة.

وقال عمر في تصريحات تلفزيونية إن والدته كانت تكرر عليهما باستمرار: "ماما كانت دايمًا توصينا على بعض أنا وأحمد أخويا.. دايما كانت تقول خدوا بالكم من بعض وما تخلّوش أي حاجة تفرّقكم ولا تبعدكم عن بعض".

وتجدر الإشارة إلى أن سمية الألفي، التي لمع اسمها في السبعينات، كانت تزوجت من الممثل الراحل فاروق الفيشاوي ورُزقت منه بأحمد وعمر، وقد أشارت تقارير إلى أن العلاقة بين الزوجين مرت بخلافات. كما توفيت الفنانة الأسبوع الماضي بعد صراع استمر نحو 6 سنوات مع مرض السرطان. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رحلت بعد معركة مع السرطان.. آخر إطلالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون سمية الألفي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
من بين العمالقة سطعت… كيف صنعت سمية الألفي أيقونة "نورهان"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نجلاء بدر تكشف وصيتها الشخصية: "أريد أن أدفن بجوار والدي"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فاروق الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

عمر الفيشاوي

سمية الألفي

الفيشاوي

العلا

فارو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2025-12-28
Lebanon24
06:14 | 2025-12-28
Lebanon24
04:57 | 2025-12-28
Lebanon24
04:14 | 2025-12-28
Lebanon24
03:36 | 2025-12-28
Lebanon24
03:25 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24