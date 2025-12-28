تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

فنان عربي ينوي التوبة قريبا

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:36
Doc-P-1460830-639025151366990833.png
Doc-P-1460830-639025151366990833.png photos 0
علّق مطرب المهرجانات حمو بيكا على قرار الإفراج عنه عبر منشور على "فيسبوك"، نشر فيه مقطع فيديو من داخل سيارته خلال طريقه إلى منزله، وكتب: "حمو بيكا على الأسفلت".

وكان بيكا قد دخل في حالة انهيار عقب صدور حكم بحبسه 3 أشهر، مؤكداً أمام الحضور أنه "مظلوم"، ومشيراً إلى ثقته بالقضاء. وخلال الجلسة، قال داخل محكمة جنح مستأنف قصر النيل: "أنا مظلوم واثق في قضاء بلدي"، في قضية تتعلق بحيازة "سلاح أبيض".

وأفادت معلومات نقلت عن أحد أقاربه بأنه تم إنهاء إجراءات الإفراج عنه في النيابة على خلفية القضية نفسها.

وفي سياق منفصل، أعلن بيكا عبر صفحته على "فيسبوك" حذف جميع الأغاني التي جمعته بمطرب المهرجانات الراحل أحمد عامر من قناته، داعياً شركات الإنتاج وكل من قدّم "ديو" معه إلى حذف الأعمال المشتركة. كما رد على تعليق لأحد متابعيه بشأن التوبة قائلاً: "قريبة جدًا".
Hamo Bika Biography & Career, Concerts & Tour Dates 2025 - Platinumlist.net
قصر النيل

أحمد عامر

محكمة جنح

حمو بيكا

النيابة

فيسبوك

القضاء

سبوك

