فنان عربي ينوي التوبة قريبا

علّق مطرب المهرجانات على قرار الإفراج عنه عبر منشور على " "، نشر فيه مقطع فيديو من داخل سيارته خلال طريقه إلى منزله، وكتب: "حمو على الأسفلت".وكان بيكا قد دخل في حالة انهيار عقب صدور حكم بحبسه 3 أشهر، مؤكداً أمام الحضور أنه "مظلوم"، ومشيراً إلى ثقته بالقضاء. وخلال الجلسة، قال داخل مستأنف : "أنا مظلوم واثق في قضاء بلدي"، في قضية تتعلق بحيازة "سلاح أبيض".وأفادت معلومات نقلت عن أحد أقاربه بأنه تم إنهاء إجراءات الإفراج عنه في على خلفية القضية نفسها.وفي سياق منفصل، أعلن بيكا عبر صفحته على "فيسبوك" حذف جميع الأغاني التي جمعته بمطرب المهرجانات الراحل من قناته، داعياً شركات الإنتاج وكل من قدّم "ديو" معه إلى حذف الأعمال المشتركة. كما رد على تعليق لأحد متابعيه بشأن التوبة قائلاً: "قريبة جدًا".