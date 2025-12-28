تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
داليا مصطفى تنفي "تعاوناً" مع صبري فواز
Lebanon 24
28-12-2025
|
04:14
نفت الفنانة
داليا مصطفى
الأخبار المتداولة عن مشاركتها في عمل فني جديد مع الفنان
صبري فواز
، مؤكدة أن هذا التعاون لم يحصل حتى الآن، رغم تقديرها له وترحيبها بالعمل معه مستقبلاً.
وقالت داليا مصطفى في تصريحات عبر"
ستوري
" على حسابها في "إنستجرام": "بخصوص الأخبار المتداولة عن مشاركتي في عمل مع الفنان صبري
فواز
، يشرفني بالطبع العمل معه، لكن ذلك لم يتم في الوقت الحالي، وإن شاء الله يكون لنا تعاون في المستقبل”، متمنية له ولفريق العمل التوفيق والنجاح.
وفي سياق متصل، علّقت الفنانة
نيللي كريم
على الأنباء المنتشرة حول زواجها من الفنان
شريف سلامة
، بعد انفصاله عن داليا مصطفى، قائلة في تصريح لـ"
المصري اليوم
": "شائعات ليس أكثر، ومش حقيقي".
