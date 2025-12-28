تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

داليا مصطفى تنفي "تعاوناً" مع صبري فواز

Lebanon 24
28-12-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1460841-639025175023386075.png
Doc-P-1460841-639025175023386075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت الفنانة داليا مصطفى الأخبار المتداولة عن مشاركتها في عمل فني جديد مع الفنان صبري فواز، مؤكدة أن هذا التعاون لم يحصل حتى الآن، رغم تقديرها له وترحيبها بالعمل معه مستقبلاً.

وقالت داليا مصطفى في تصريحات عبر"ستوري" على حسابها في "إنستجرام": "بخصوص الأخبار المتداولة عن مشاركتي في عمل مع الفنان صبري فواز، يشرفني بالطبع العمل معه، لكن ذلك لم يتم في الوقت الحالي، وإن شاء الله يكون لنا تعاون في المستقبل”، متمنية له ولفريق العمل التوفيق والنجاح.

وفي سياق متصل، علّقت الفنانة نيللي كريم على الأنباء المنتشرة حول زواجها من الفنان شريف سلامة، بعد انفصاله عن داليا مصطفى، قائلة في تصريح لـ"المصري اليوم": "شائعات ليس أكثر، ومش حقيقي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز": الرئاسة السورية تنفي التقارير عن وجود تعاون بين الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تنفي رفع الحظر عن "تيليغرام"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المصري اليوم

داليا مصطفى

شريف سلامة

نيللي كريم

صبري فواز

المستقبل

مصطفى ف

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:14 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:36 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2025-12-28
Lebanon24
06:14 | 2025-12-28
Lebanon24
04:57 | 2025-12-28
Lebanon24
03:36 | 2025-12-28
Lebanon24
03:25 | 2025-12-28
Lebanon24
01:17 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24