داليا مصطفى تنفي "تعاوناً" مع صبري فواز

نفت الفنانة الأخبار المتداولة عن مشاركتها في عمل فني جديد مع الفنان ، مؤكدة أن هذا التعاون لم يحصل حتى الآن، رغم تقديرها له وترحيبها بالعمل معه مستقبلاً.



وقالت داليا مصطفى في تصريحات عبر" " على حسابها في "إنستجرام": "بخصوص الأخبار المتداولة عن مشاركتي في عمل مع الفنان صبري ، يشرفني بالطبع العمل معه، لكن ذلك لم يتم في الوقت الحالي، وإن شاء الله يكون لنا تعاون في المستقبل”، متمنية له ولفريق العمل التوفيق والنجاح.



وفي سياق متصل، علّقت الفنانة على الأنباء المنتشرة حول زواجها من الفنان ، بعد انفصاله عن داليا مصطفى، قائلة في تصريح لـ" ": "شائعات ليس أكثر، ومش حقيقي".

