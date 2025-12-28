تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد الانتقادات التي طالت فيلمه "الملحد".. أحمد حاتم يخرج عن صمته ويرد
Lebanon 24
28-12-2025
|
08:47
وجّه الفنان أحمد
حاتم
رسالة إلى منتقدي فيلمه الجديد "الملحد"، من تأليف إبراهيم
عيسى
وإخراج ماندو العدل، وذلك خلال
العرض
الخاص الذي حضره عدد كبير من النجوم.
وطلب حاتم من المنتقدين قبل مشاهدة الفيلم قائلاً: "مش هقدر أرد على الانتقادات دلوقتي ولكن أنا بقول للناس اتفرجوا وبعدين احكموا على العمل، وأرى أن الانتقاد شيء طبيعي لأننا بنعمل أفلام علشان الجمهور".
فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين،
حسين فهمي
، تارا عماد،
شيرين
رضا، أحمد بدير، هشام
عاشور
، أحمد السلكاوي، وتدور الأحداث في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه
الظواهر
على الأفراد والمجتمع.
