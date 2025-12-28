بعد الانتقادات التي طالت فيلمه "الملحد".. أحمد حاتم يخرج عن صمته ويرد

وجّه الفنان أحمد رسالة إلى منتقدي فيلمه الجديد "الملحد"، من تأليف إبراهيم وإخراج ماندو العدل، وذلك خلال الخاص الذي حضره عدد كبير من النجوم.





وطلب حاتم من المنتقدين قبل مشاهدة الفيلم قائلاً: "مش هقدر أرد على الانتقادات دلوقتي ولكن أنا بقول للناس اتفرجوا وبعدين احكموا على العمل، وأرى أن الانتقاد شيء طبيعي لأننا بنعمل أفلام علشان الجمهور".





فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، ، تارا عماد، رضا، أحمد بدير، هشام ، أحمد السلكاوي، وتدور الأحداث في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه على الأفراد والمجتمع.



