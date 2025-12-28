تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد قرار القضاء المصري.. اليكم التعليق الأول لهيفا وهبي
Lebanon 24
28-12-2025
|
23:00
أصدرت الفنانة
هيفاء وهبي
بياناً صحافياً توجّهت فيه بالتحية إلى
القضاء
المصري، واصفة إياه بـ"حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات"، وذلك عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل
جمهورية
مصر العربية.
وأعربت وهبي عن بالغ شكرها وتقديرها للقضاء المصري العادل، مؤكدة أن ثقتها به كانت ولا تزال
بلا حدود
، معتبرة أن الحكم الصادر اليوم أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح ورسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.
وشدّدت الفنانة على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة
المصرية
وقضائها، الذي وصفته بالشامخ ورمز العدل والإنصاف، كما عبّرت عن امتنانها لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال الفترة الماضية، من جمهورها في مصر والعالم العربي.
وأكدت سعادتها الكبيرة بالعودة إلى ممارسة نشاطها الفني في "بلدها الثاني" مصر، التي اعتبرتها منارة دائمة للفن والإبداع، لافتة إلى أنها تستعد لتقديم أعمال فنية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بجمهورها ومحبيها.
