بالفيديو... لصوصٌ حاولوا إقتحام منزل الفنان علي الديك وهذا ما حصل

حاول لصوصٌ إقتحام منزل عائلة الفنان السوريّ في مدينة .



وسُمعت أصوات استغاثة من داخل المنزل، ما دفع أهالي الحيّ إلى التجمع بسرعة والتدخل لمنع تنفيذ السرقة.



وتمّ توقيف عدد من المتورطين أثناء محاولتهم اقتحام المنزل، ووجّه أحد أشقاء الديك اتهامات مباشرة لأحد الموقوفين بمحاولة الاعتداء على المنزل وسرقة محتوياته. (الامارات 24)

