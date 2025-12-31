يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا

أعلنت الفنانة ، أنّ زوجها ، دخل إلى المستشفى، وخضع لعمليّة جراحيّة.



وخلال حلولها ضيفة على برنامج " "، أشارت سابا إلى أنّها صوّرت الحلقة بينما كان زوجها في المستشفى.

وأضافت أنّها تركت الخال بسبب إلتزامها بتصوير الحلقة، بعدما خضع لعمليّة لإزالة بحصة، وتوجّهت إلى استوديو البرنامج، بينما كان زوجها تحت تأثير المخدّر ولم يستقيظ بعد.