تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

في ميلاده السبعين… فكر زياد سيظل عيداً دائماً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-01-2026 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1462566-639029021717258529.jpg
Doc-P-1462566-639029021717258529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
"خلصت سنة وطلت سنة
 ما منعرف كيف بتكون..."
 
هكذا تقول كلمات أغنية فيروز: لا أحد يعرف ما ينتظره، فلا الغد مضمون، ولا حتى الساعات المقبلة.
 
لم يكن أحدٌ يتوقّع أن يكون هذا العام عام وداع الاستثنائي زياد الرحباني.
 
واليوم يطلّ عيد ميلاده السبعين، غير أنّه يأتي هذه المرّة في غياب صاحبه.
 
رحل الجسد، لكن بقي الصوت، وبقيت الكلمة، وبقيت الموسيقى التي تحوّلت إلى جزءٍ من ذاكرة اللبنانيين ووجدانهم.
 
لم يكن زياد مجرّد موسيقي أو كاتبٍ مسرحي، بل كان الكلمة والمسرح والموسيقى لزمنٍ كامل، وكان جرسَ إنذارٍ في وجه تناقضات المجتمع واللاعدالة.
 
كل كلمة، وكل مشهدٍ مسرحي، وكل أغنية، وكل لحنٍ يشهد أنّ الفنّ الحقيقي لا يموت.
وزياد… لا يموت.
 
وكما تقول كلمات الأغنية:
"لما نتودّع وتفلّوا راح ضلّني مشتاقة
ما تحزنوا يا أصحابي… راح نرجع نتلاقى"
وسيأتي يومٌ يلتقي فيه زياد بكلّ من أحبّه، وبكلّ من استمع إلى أغانيه وتاه بخياله في مسرحياته…
 
يمكنكم الاستماع إلى أغنية "رح نرجع نتلاقى" بصوت السيدة فيروز عبر هذا الفيديو:
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لطيفة في يوم ميلاد زياد الرحباني: عيدك في الجنة يا حبيب قلبي
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل دائما صديقا ومدافعا عن الشعب اليهودي
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى ميلادها.. فيروز تواجه عيدها منقوصاً برحيل زياد
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران جوزاف نفاع يدعو إلى جعل ميلاد السلام نهجًا دائمًا في حياة المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

السيدة فيروز

لا أحد يعرف

الرحباني

youtube

زياد م

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-01-02
Lebanon24
04:37 | 2026-01-02
Lebanon24
03:40 | 2026-01-02
Lebanon24
02:14 | 2026-01-02
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02
Lebanon24
00:37 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24