لطيفة في يوم ميلاد زياد الرحباني: عيدك في الجنة يا حبيب قلبي

شرت الفنانة لطيفة رسالة مؤثرة عبر حسابها الخاص على منصة اكس بمناسبة يوم ميلاد الفنان الراحل زياد الرحباني، كتبت فيها:
"عيدك في الجنة يا حبيب قلبي، ألف رحمة ونور على روحك، ويصبرنا على فراقك"
عيدك فى الجنه يا حبيب قلبى الف رحمه ونور على روحك ويصبرنا على فراقك 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲#زياد_الرحبانى @ziad Rahbani pic.twitter.com/3UUdWikRhK
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) January 1, 2026
عيدك فى الجنه يا حبيب قلبى الف رحمه ونور على روحك ويصبرنا على فراقك 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲#زياد_الرحبانى @ziad Rahbani pic.twitter.com/3UUdWikRhK