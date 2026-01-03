تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
صورة واحدة تثير التساؤلات.. مايا دياب وأدم يستعدان لمفاجأة فنية؟
Lebanon 24
03-01-2026
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة
مايا دياب
عبر خاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام صورة لها من داخل الطائرة، معلنةً توجّهها إلى
قبرص
برفقة الفنان أدم، في رحلة تحمل طابعًا فنيًا.
وأرفقت الصورة بتعليق لافت عبّرت فيه عن إعجابها بصوته، ما فتح باب التساؤلات حول احتمال تعاون فني قريب بينهما أو إحياء حفل مشترك خارج
لبنان
.
المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين تداولوا الصورة وتكهنوا بتفاصيل الزيارة والأنشطة المرتقبة خلال الرحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي يردّ على رجّي: موقفك يُثير التساؤلات
Lebanon 24
عراقجي يردّ على رجّي: موقفك يُثير التساؤلات
03/01/2026 21:35:34
03/01/2026 21:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجمات الأميركية على فنزويلا تثير تساؤلات عن مصير الرئيس
Lebanon 24
الهجمات الأميركية على فنزويلا تثير تساؤلات عن مصير الرئيس
03/01/2026 21:35:34
03/01/2026 21:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
03/01/2026 21:35:34
03/01/2026 21:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تكشف كواليس خلافها مع أصالة نصري
Lebanon 24
مايا دياب تكشف كواليس خلافها مع أصالة نصري
03/01/2026 21:35:34
03/01/2026 21:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب
لبنان
ستوري
قبرص
الست
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
03/01/2026 01:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
09:53 | 2026-01-03
03/01/2026 09:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انسحابه من حفل رأس السنة في العراق.. هذا ما كشفه الفنان وائل جسار (فيديو)
Lebanon 24
بعد انسحابه من حفل رأس السنة في العراق.. هذا ما كشفه الفنان وائل جسار (فيديو)
04:44 | 2026-01-03
03/01/2026 04:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقفت الحفل.. شاهدوا ماذا فعلت هيفا وهبي خلال سهرتها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
أوقفت الحفل.. شاهدوا ماذا فعلت هيفا وهبي خلال سهرتها في بيروت (فيديو)
03:44 | 2026-01-03
03/01/2026 03:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
Lebanon 24
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
16:08 | 2026-01-02
02/01/2026 04:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما.. بعد جولة من الضربات
Lebanon 24
ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما.. بعد جولة من الضربات
04:29 | 2026-01-03
03/01/2026 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:50 | 2026-01-03
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
09:53 | 2026-01-03
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
04:44 | 2026-01-03
بعد انسحابه من حفل رأس السنة في العراق.. هذا ما كشفه الفنان وائل جسار (فيديو)
03:44 | 2026-01-03
أوقفت الحفل.. شاهدوا ماذا فعلت هيفا وهبي خلال سهرتها في بيروت (فيديو)
00:36 | 2026-01-03
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
23:42 | 2026-01-02
بعد التشهير بها.. جورجينا رودريغيز تحصل على مبلغ مالي ضخم!
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
03/01/2026 21:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 21:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 21:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24