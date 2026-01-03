منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين

شاركت الإعلامية عبر خاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام اقتباسًا لافتًا عن العدالة والمعاملة بالمثل، شددت فيه على أن كفة الإساءة المتراكمة لسنوات لا يمكن أن يعادلها تصرّف واحد، معتبرة أن تحقيق التوازن لا يمحو ألمًا تراكم حتى صار «بحرًا من الأذى».



المنشور أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين رأى كثيرون منهم أن الرسالة تحمل أبعادًا إنسانية وشخصية، وتعبّر عن تجربة أو موقف يمرّ به كثر، وسط تساؤلات عمّا إذا كان الكلام موجّهًا أو مرتبطًا بحدث معيّن.

