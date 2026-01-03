تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سطو على منزل نجمي "صراع العروش"

Lebanon 24
03-01-2026 | 16:27
تعرض الممثلان البريطانيان كيت هارينغتون وروز ليزلي، بطلا مسلسل "صراع العروش"، لعملية سطو استهدفت منزلهما الريفي في مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا، وفق تقارير صحفية بريطانية.

وبحسب التقارير، تأتي الواقعة ضمن سلسلة اقتحامات شهدتها المنطقة قبل عيد الميلاد، وطالت منازل عدة في القرية، من بينها مبنى ملحق بمنزل الزوجين، وهو مبنى تاريخي يعود إلى القرن الخامس عشر ومُدرج ضمن قائمة المباني المحمية من الدرجة الثانية.

وأفادت المعلومات المتداولة بأن هارينغتون وليزلي عملا خلال السنوات الماضية على رفع مستوى الأمان حول العقار بعد رصد محاولات تسلل سابقة، عبر تركيب بوابات مرتفعة من خشب البلوط الصلب للحد من الرؤية الخارجية وتعزيز الخصوصية.

من جهتها، قالت الشرطة المحلية إنها كثّفت الدوريات في المناطق الريفية المحيطة، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية إضافية في ظل تزايد البلاغات عن سرقات مماثلة. ولم تُحسم بعد تفاصيل المسروقات، كما لم يتضح ما إذا كان الزوجان أو طفلاهما (4 سنوات وسنتين) داخل المنزل أثناء الحادث.

يُذكر أن هارينغتون وليزلي يتنقلان بين سوفولك ولندن ولوس أنجلوس منذ زواجهما بعد تعارفهما خلال "صراع العروش" حيث أدّى هارينغتون دور "جون سنو" وظهرت ليزلي بدور "إيغريت". وكان هارينغتون اشترى المنزل ذي الطراز التيودوري والمسقوف بالقش عام 2017، ويحيط به نحو ثمانية أفدنة من الأراضي، قبل أن يتزوجا في العام التالي في اسكتلندا. (العين)
عيد الميلاد

لوس أنجلوس

البريطاني

بريطانيا

من جهته

العين

لندن

دوري

