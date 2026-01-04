تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
ما حصل معه خطير جدّاً... لهذا السبب انسحب الممثل التركيّ الشهير من مسلسل "شراب التوت"

Lebanon 24
04-01-2026 | 07:58
تحدّث الممثل التركي ستار تانريوغن عن تفاصيل أزمته الصحية التي تعرّض لها خلال عام 2024، والتي أجبرته على الانسحاب من مسلسل "شراب التوت"، بعدما أُصيب بنزيف دماغي خطير.

وكشف تانريوغن أنّه قال للمخرج: "دماغي ينزف، الدم يخرج من حلقي، أنهِ مشاهدي بسرعة لأذهب للطبيب". 

وأشار إلى أنّ المخرج أنهى تصويره قبل حلول الظلام، وأنّه لم يردّ تعطيل العمل بسبب حالته الصحية.

وبعد انتهاء التصوير، نقلته سيارة الإنتاج إلى منزله في منطقة شيشلي في اسطنبول، لكنه اتّخذ قراراً حاسماً بعدم البقاء وحيداً خوفاً من العواقب، فاتجه مسرعاً إلى منزل أصدقائه في منطقة فالي كوناغي حيث قضى ساعة ونصف تردد فيها بين النوم واليقظة.

وأشار تانريوغن إلى أن الأطباء في البداية لم يدركوا خطورة حالته، حيث لم يظهر النزيف في التحاليل الأولية، ليتضح لاحقاً حاجته لإجراء عمليتين جراحيتين إضافيتين في اليوم عينه. 

وتمت متابعة حالته على مدى شهر ونصف قبل أن يغادر المستشفى في 14 آذار 2024، لينهي بذلك مرحلة حرجة من حياته الصحية التي أثرت على استمراره في المسلسل. (الامارات 24)
 
 
 
شراب التوت

الامارات

اسطنبول

لي كون

التركي

الترك

تركي

الدم

