فنانة تتحدّث عن إصابة طفلتيها بمرض خطير من النوع الأوّل: قد لا تتمكنان من المشي

كشفت الفنانة جيسي ، عن إصابة توأمها بمرض وراثي نادر يُعرف باسم "ضمور العضلات الشوكي" من النوع الأول.

والمرض هو اضطراب خطير يسبب ضعفًا تدريجيًا في العضلات وقد يمنع الأطفال من المشي.



وأوضحت نيلسون أن الأطباء أخبروها أن التوأم قد لا تتمكنان من المشي أو استعادة قوة الرقبة، وأنهما ستعيشان مع إعاقة دائمة.

وأضافت أن المرض، في حال عدم علاجه مبكرًا، قد يهدد حياة الطفلتين قبل سن الثانية.



وأكدت نيلسون أن التوأم تلقتا العلاج اللازم في وقت حاسم، موضحة أن التدخل السريع كان منقذًا للحياة، رغم عدم وجود علاج شافٍ للمرض حتى الآن، وأشارت إلى أن حياتها انقلبت رأسًا على عقب، حيث أصبحت تقضي معظم وقتها في المستشفى وتؤدي دور الممرضة لطفلتيها. (ارم نيوز)