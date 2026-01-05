كان من مؤسسي قناة "الجزيرة".. وفاة إعلامي عربي شهير في لندن (صورة)

توفي الإعلامي الشهير جميل عازر يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد مسيرة مهنية طويلة وحافلة.



ولد الإعلامي جميل عازر عام 1937 وتعود جذور عائلته إلى بلدة "الحصن" بمحافظة "إربد" شمالي الهاشمية.

وحصل عازر على دبلوم علوم سياسية ودبلوم في لغة القانون بالترجمة من جامعة .



والتحق عازر بهيئة الإذاعة في بداية عمله الصحفي وقضى في أورقتها 31 عاماً، بداية بالعمل كمترجم ثم مقدماً للبرامج الإخبارية.



ويعد الراحل من أبرز رموز العمل الإذاعي والتلفزيوني في العالم العربي، وارتبط اسمه بقناة منذ انطلاقتها عام 1996، وهو صاحب شعارها الشهير "الرأي والرأي الآخر".



ونعى مذيع قناة الجزيرة محمد كريشان، الراحل في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" ، قائلا: "بلغني قبل قليل، ببالغ الحزن والأسى، وفاة أستاذنا جميل عازر في لندن".



وأضاف كريشان، أن الراحل "من الجيل المؤسس لقناة الجزيرة قبل ثلاثين عاما وصاحب شعارها الرأي والرأي الآخر".



وجاءت وفاة الإعلامي البارز عازر خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها منذ سنوات.