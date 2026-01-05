تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
وضعه خطير... تدهور حالة فنان عربيّ بشكلٍ كبيرٍ وهذا ما كشفه أحد أصدقائه
Lebanon 24
05-01-2026
|
09:50
photos
كشف أيمن السديمي أحد الأصدقاء المقرّبين من الفنان المصري
إيمان البحر درويش
، عن تدهور حالة الأخير الصحية بشكل كبير.
وعبّر عن أمله في أنّ "يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل"، وطلب من الجمهور الدعاء له في هذه الظروف الصعبة.
ولفت إلى أنّ "حالته لا تزال حرجة إلى حدّ ما". (لها)
