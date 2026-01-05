تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد مسيرة فنية غنية وحافلة.. وفاة أحد أبرز وجوه السينما عن 74 عاما

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1464308-639032521180581662.png
Doc-P-1464308-639032521180581662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي اليوم الاثنين الممثل الكوري الجنوبي الشهير آن سونغ كي، أحد أبرز وجوه السينما الكورية وأكثرهم شعبية، عن عمر 74 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود.

وجاءت الوفاة بعد ستة أيام من نقله إلى أحد مستشفيات سيئول بحالة فقدان للوعي، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة إثر تعرضه للاختناق أثناء تناول الطعام في منزله الثلاثاء الماضي. وأعلنت جمعية ممثلي السينما الكورية أنه فارق الحياة نحو الساعة التاسعة صباحاً في المستشفى، محاطاً بأفراد أسرته.

ولُقب الراحل بـ"ممثل الأمة"، وشارك في نحو 140 فيلماً على مدى أكثر من ستة عقود. بدأ مسيرته طفلاً في فيلم "قطار الغسق" عام 1957، ثم أصبح من رواد السينما الكورية، خصوصاً بين الثمانينيات ومنتصف التسعينيات، عبر أعمال لاقت رواجاً مثل "صيد الحيتان" (1984) و"أيام شبابنا الجميلة" (1987).

وواصل حضوره في أعمال بارزة، بينها "سيلميدو" (2003) الذي وُصف بأنه أول فيلم كوري يتخطى حاجز 10 ملايين مشاهدة، إضافة إلى "هانباندو" (2006) و"غير منحني" (2011) و"هانسان: التنين الصاعد" (2022). وكان آخر ظهور له في "نوريانغ: البحر القاتل" (2023)، مجسداً دور ضابط عسكري.

وحصد آن جوائز أفضل ممثل في مهرجانات محلية عدة، كما عُرف بنشاطه الإنساني مع "اليونيسف"، إذ عُين ممثلاً خاصاً للمنظمة في كوريا الجنوبية عام 1992، ثم سفيراً للنوايا الحسنة في أيار 1993.

وفي عام 2022، كشف الممثل أنه يصارع سرطان الدم منذ عام 2019، وأعرب عن تفاؤله في مقابلة مع وكالة "يونهاب" في شباط 2023، داعياً جمهوره لانتظار مشروعه المقبل. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مسيرة حافلة بالدفاع عن المسجد الأقصى... وفاة الشيخ عبد العظيم سلهب عن 79 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الإعلامي أسعد الفغالي بعد مسيرة حافلة في لبنان والخليج
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعتقل أحد ابرز الوجوه الإعلامية في قضية مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

روسيا اليوم

اليونيسف

الكورية

روسيا

كوريا

فيات

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-01-05
Lebanon24
16:13 | 2026-01-05
Lebanon24
16:06 | 2026-01-05
Lebanon24
13:11 | 2026-01-05
Lebanon24
09:50 | 2026-01-05
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24