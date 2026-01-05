بعد مسيرة فنية غنية وحافلة.. وفاة أحد أبرز وجوه السينما عن 74 عاما

وجاءت الوفاة بعد ستة أيام من نقله إلى أحد مستشفيات سيئول بحالة فقدان للوعي، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة إثر تعرضه للاختناق أثناء تناول الطعام في منزله الثلاثاء الماضي. وأعلنت جمعية ممثلي السينما الكورية أنه فارق الحياة نحو الساعة التاسعة صباحاً في المستشفى، محاطاً بأفراد أسرته.ولُقب الراحل بـ"ممثل الأمة"، وشارك في نحو 140 فيلماً على مدى أكثر من ستة عقود. بدأ مسيرته طفلاً في فيلم "قطار الغسق" عام 1957، ثم أصبح من رواد السينما الكورية، خصوصاً بين الثمانينيات ومنتصف التسعينيات، عبر أعمال لاقت رواجاً مثل "صيد الحيتان" (1984) و"أيام شبابنا الجميلة" (1987).وواصل حضوره في أعمال بارزة، بينها "سيلميدو" (2003) الذي وُصف بأنه أول فيلم يتخطى حاجز 10 ملايين مشاهدة، إضافة إلى "هانباندو" (2006) و"غير منحني" (2011) و"هانسان: التنين الصاعد" (2022). وكان آخر ظهور له في "نوريانغ: البحر القاتل" (2023)، مجسداً دور ضابط عسكري.وحصد آن جوائز أفضل ممثل في مهرجانات محلية عدة، كما عُرف بنشاطه الإنساني مع " "، إذ عُين ممثلاً خاصاً للمنظمة في عام 1992، ثم سفيراً للنوايا الحسنة في أيار 1993.وفي عام 2022، كشف الممثل أنه يصارع سرطان منذ عام 2019، وأعرب عن تفاؤله في مقابلة مع وكالة "يونهاب" في شباط 2023، داعياً جمهوره لانتظار مشروعه المقبل. (روسيا اليوم)